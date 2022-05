Ütősnek ígérkezik ez az új stratégiai játék, ráadásul magyar csapat fejleszti

A budapesti Kite Gamesnek korábban olyan címeket köszönhettünk, mint a S.W.I.N.E. Remaster és a Sudden Strike 4 – Africa Desert War, most pedig a fejlesztőgárda újabb stratégiai játékon ügyködik: ez lesz a The Valiant, egy középkori akció RTS. Némiképp meglepő fejlemény, hogy a korábbiaktól eltérően a The Valiant nem csak PC-re, hanem jóval szélesebb körben, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is megjelenik.

A magyar csapat újdonságában az IGN szerint a kisebb ütközeteken, a taktikázáson és a szerepjátékokhoz hasonlóan, különböző lehívható hősökön lesz a hangsúly. Külön érdekesség, hogy a tradicionális stratégiai mechanikák, mint mondjuk a bázisépítés ebben a játékban parlagra kerülnek, valami olyasmit várhatunk, mint a Warhammer 40,000: Dawn of War 2 volt – csak ezúttal középkori lovagokkal a főszerepben.

A történet egy Teoderich nevű harcosról szól, aki nem akar már háborúzni, ám egykori bajtársa, Ulrich rosszban sántikál. Ulrich Európában és a Szentföldön is csak úgy ontja a vért, hogy megtaláljon egy ősi relikviát, amit ha sikerül összeraknia, elszabadul a földi pokol. A The Valiant nem kevesebb, mint 15 egyjátékos missziót tartalmaz majd, amelyek során fel kell kerekednünk, hogy lenyomjuk Ulrich seregeit.

A játékból a multi sem marad ki, lesznek PvE és PvP lehetőségek is. Utóbbiban 1v1 és 2v2 játékmódok várják a gamereket. Co-opban pedig legfeljebb két haverunkkal együtt vethetjük bele magunkat a Last Man Standingbe, amikor is hullámszerűen törnek ránk az ellenségek, és a lehető legtovább kell így túlélnünk.

A 13. századba kalauzoló The Valiant pontos megjelenési dátumot még nem kapott, de az első előzetesei felkorbácsolták annyira az érdeklődésünket, hogy biztosan adunk majd neki egy esélyt.