Érdemes sietni, pár napig még ingyenes az összes BioShock-játék

A 2K horrorisztikus belső nézetes lövöldéje, a BioShock 2007-ben került eredetileg polcokra. A történet 1960-ba kalauzol, egy Jack nevű fickóról szól, aki repülőbalesete után egy vízalatti városra, Rapture-re bukkan. A kőgazdag Andrew Ryan tökéletes utópiának szánta a helyet, ám az ADAM nevű génmódosító és szuperképességeket biztosító szer felfedezése után minden összeomlott. Jack bőrébe bújva a játékban veszélyes Big Daddykkel és őrült lakosokkal kell megküzdenünk, hogy felfedezzük Rapture-t és múltját.

A BioShock második részében már egy Big Daddy páncéljába bújva kalandozhatunk a vízalatti őrületben, majd a trilógia záró darabja, a BioShock: Infinite a fellegek közé visz – szó szerint, egy lebegő városba, ami bár színesebb Rapture-höz képest, a főszereplőt, Booker DeWittet itt sem látják túlságosan jó szívvel.

A három játékot egy csomagba gyűjtötték 2016-ban, a felújított BioShock, BioShock 2 és BioShock: Infinite az úgynevezett BioShock: The Collectionben vált elérhetővé PC-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra és később még Nintendo Switch-re is.

Miután a múlt héten a kritikai sikert aratott Borderlands 3 volt ingyenesen megszerezhető az Epic Games Store-on keresztül, most újabb nyalánkság várja a PC-játékosokat. Egy héten keresztül, egészen június 2-ig a BioShock: The Collection is mindenféle fizetési kötelezettség nélkül leszedhető az online boltból.

A játékok beszerzése nem túl bonyolult, az Epic Games Store-on felhasználói fiókkal kell rendelkeznünk. Ezt követően az oldalon rá kell kattintani a BioShock: The Collectionre, annak az adatlapján benyújtani rá az igényünket, és kész is. Le sem kell töltenünk a játékokat, onnantól, hogy hozzáadtuk őket a fiókunkhoz, bármikor elérhetőek.

Persze csak június 2-ig ingyenes ez a mutatvány, szóval érdemes igyekezni vele.