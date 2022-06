A Netflix sorozatot készít az elmúlt évek legütősebb sci-fi-játékából

Jönnek a robotdinók a Netflixre, hiszen a piacvezető streamingszolgáltató sorozatot készít a PlayStation egyik legemlékezetesebb sci-fi-játéka, a Horizon Zero Dawn alapján. A fejlesztés még a korai szakaszában jár, de már most elindultak a rajongói találgatások, hogy ki lehetne a tökéletes Aloy.

A Guerilla Games 2017-ben PS4-re, majd három évvel később PC-re is kiadott alkotása egy fiatal íjászlányról szól, aki egy posztapokaliptikus, gépszörnyek által elfoglalt világban igyekszik utánajárni a származásának.

A Horizon Zero Dawn valami olyasmi lett, mint ami a fantasyzsáner kedvelőinek a The Witcher 3 volt: egy óriási, nyílt világ, RPG-elemekkel, számos mellékküldetéssel és felfedezésre váró területekkel. 2022 februárjáig a játékból húszmillió példány kelt el, és a PlayStation 4-es generáció egyik legjobban fogyó címe lett ezáltal. A The Frozen Wilds című letölthető kiegészítőt még az eredeti megjelenés évében közzétette a Guerilla Games csapata, idén februárban pedig megjött PlayStation 4-re és 5-re a Horizon Forbidden West című folytatás, amely a legújabb konzol erejét elég látványosan kihasználta.

A Netflix jól sikerült videójátékos adaptációi közé tartozik a Vaják, a The Cuphead Show és a Castlevania. Remélhetőleg hamarosan ide sorolhatjuk majd a Horizon Zero Dawnon alapuló élőszereplős szériát is.

Itt még nincs vége: az Amazon Prime-ra költözik a God of War, és a Gran Turismóból is film lesz

A PlayStation Productions égisze alatt jelent meg az Uncharted-film, és úton van a The Last of Us, melyet az HBO forgat épp, de egész estés feldolgozásnak örülhetnek a közeljövőben a Ghost of Tsushima-fanatikusok is. Ezeken kívül nemrég megerősítésre került, hogy az Amazon Prime csinálja a God of War-tévészériát is, ami az óriáscég pénzügyi erőforrásait elnézve elég jó hír. Azt még nem lehet tudni, vajon ki játssza majd Kratost, de az Amazonnál komolyan veszik, hogy fantasytéren átveszik a piacon az irányítást: hozzájuk jön A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi első évada, és ne feledkezzünk meg a The Legend of Vox Machináról, az Idő kerekéről és a Carnival Row-ról sem, amelyek közül mindegyik a második etapjára készül már.

Ugyancsak párnapos hír, hogy a Sony egy másik franchise-át, a Gran Turismót is eljuttatná a nagyvászonra. Igaz, hogy a filmfanatikusoknak ott van a tizedik részét taposó Halálos iramban, de hátha sikerül egy vetélytársnak a trónhódítás, ha már a Need for Speed adaptációjának nem jött össze. A Gran Turismo-film rendezésére nem kis nevet, a District 9 és a Chappie alkotóját, Neill Blomkampot nézték ki. Az autóverseny-szimulátor legutóbb a hetedik részével jelentkezett márciusban, PS4-re és PS5-re vált elérhetővé.