Hamarosan már a PC-sek is játszhatják a világ legjobb Pókember játékát

A 2018-as év nagyon erős volt videójátékos megjelenések szempontjából, ekkor jött ki a Red Dead Redemption 2 című westernjáték, a God of War, a Shadow of the Tomb Raider, az Assassin's Creed Odyssey, és persze a Marvel's Spider-Man is.

Az Insomniac Games elképesztően magasra rakta ezzel a játékkal a lécet, a szuperhősös zsánerben páratlan lett a Marvel's Spider-Man, melyben a már tapasztaltabb bűnüldöző, Peter Parker bőrébe bújhattunk, és így lengedezhettünk végig New York városán. A harcrendszer igaz, hogy picit a Batman: Arkham-szériát idézte, de a metropoliszban való járás-kelés mindent vitt. Na, és a sztori sem volt utolsó: a főhős és mentora között remekül szőtték az írók a szálakat, mindeközben olyan ismert, képregényes gonoszokat – nem erőltetett módon – behozva, mint Kingpin, Electro, Scorpion, és Rhino. Mister Negative-ot ráadásul úgy tették ördögien fenyegetővé, hogy előtte nagyjából a kutyának nem jutott eszébe ez a Marvel-figura.

A Marvel's Spider-Man három DLC-vel bővült ki, és a PlayStation 4 egyik legjobban fogyó játéka lett, mielőtt 2020-ban a Marvel's Spider-Man: Miles Morales játékkal együtt remaster verzió nem készült belőle.

A Sonynál némiképp meglepő módon, de nem teljesen váratlanul úgy döntöttek, a Marvel's Spider-Man Remasteredet már idén augusztus 12-én elérhetővé teszik a PC-játékosoknak. Az árról egyelőre semmit nem tudni, de az biztos, hogy ha valaki egeret és billentyűzetet ragad miatta, az nem fogja tudni megállni azt sem, hogy PlayStation 5-re is beruházzon. A folytatás, a Marvel's Spider-Man 2 ugyanis csak ezen a konzolon válik elérhetővé, 2023-ban.

Csak hab a tortán, hogy idén ősszel a Marvel's Spider-Man: Miles Morales is jön PC-re, amelyben egy új, fiatalabb Pókemberrel vethetjük magunkat az akció kellős közepébe. Miles nem egy az egyben másolata az eredeti hősnek, másfajta képességei vannak – a kötelező hálóhintázás mellett természetesen. Egyedi háttérsztorija, és a karakter stílusa miatt pedig az új generációs Pókinak is legalább akkora rajongói tábora van, mint az eredeti Marvel-hősnek.

A Sony egyre több PS-exkluzív játékát ülteti PC-re, ezek között olyan címeket találunk, mint a God of War, a Horizon Zero Dawn, vagy éppen a Days Gone. Ezt az irányt csak üdvözölni lehet, mert így még szélesebb körhöz jutnak el az egyébként nagyszerű egyjátékos címek.