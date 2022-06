Ennyit arról, hogy megússzuk a zombiapokalipszist

Ha van valami, amit a gamerek nehezen unnak meg, akkor a zombijátékok zsánere abszolút ide tartozik. Mindegy, hogy a körítés történetorientált, mint a Telltale-féle The Walking Deadben, parkouros-akciófilmes, mint a Dying Lightban, esetleg keménymotoros-száguldozós, a Days Gone-hoz hasonlóan... láthatóan a világvége mindig sláger marad.

Fotó: PlayStation / youtube

Azoknak, akik szeretik ezeket a fajta videójátékokat, rögtön párosával szolgálhatunk jó hírekkel.

Két klasszikus zombijáték is remake-et kap a közeljövőben.

A Capcom amellett, hogy vadonatúj Resident Evil-játékokkal szórakoztatja a horrorkedvelő közönséget, gondolunk itt a Resident Evil 7-re és a Village-re, a japán játékfejlesztő cég nagy erőkkel tatarozza a régebbi felvonásokat is. A Resident Evil 2, melynek eredetije 1998-ban jött ki, a középpontjában a Raccoon Cityből szabadulni vágyó Leon S. Kennedyvel és Claire Redfielddel, 2019-ben kapott modernizált változatot PC-n, Xbox One-on és PS4-en – 2021-ig bezárólag pedig 9 millió példány fogyott belőle. Meghökkentő módon túlszárnyalva az alapul szolgáló játék számait. Az ugyancsak remake-elt Resident Evil 3 egy évvel később már csak feleakkora siker volt, nem csak a pénztáraknál, de a kritikusok se ájultak el Jill Valentine visszatérésétől.

A Resident Evil-rajongók régóta könyörögtek érte, hogy ugyan... a Capcom legyen szíves a negyedik részt is megszépített kiadásban polcokra rakni. A cég hallgatott a fanokra, elvégre belőlük élnek, nemrég a Sony State of Playen jelentették be, hogy igen, jön a Resident Evil 4 Remake – videót is mutattak róla, megjelenési dátumként pedig 2023 március 24-én jelölték meg. A zombis játék PC mellett Xbox Series X/S-re és PlayStation 5-re is elérhetővé válik.

A Sony másik jó hír is közölt a játékostársadalommal, hiszen kiderült, hogy a világ egyik legjobb PlayStation-játékát, az eredetileg PS3-ra kiadott The Last of Ust is remake-elik. Az ígéretek szerint modernizálják a játékmenetet, fejlesztenek az irányításon, illetve átélhetőbbé teszik a harcrendszert – persze a sztori, a karakterek, és a depresszív zombis-világvége játék magja ugyanaz marad, mint régen.

A The Last of Us Part 1, mely magában foglalja majd az előzményként szolgáló, Left Behind című kiegészítőt is, szeptember 2-án érkezik PS5-re és később PC-re. Az ára mondjuk borsos lesz, 70 dollár, de nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy így is nagyot szakít vele a Naughty Dog.

Az HBO épp most fejezte be a The Last of Us című televíziós sorozat első évadának forgatását. Ez pont a Part 1-et dolgozza fel, főszerepekben Pedro Pascallal (Joel) és Bella Ramsey-vel (Ellie). A két kultikus karakter élőszereplős változatait már hivatalos képen is megcsodálhatjuk. Íme: