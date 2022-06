Szerintünk ez lesz a világ legfélelmetesebb videójátéka

Ha multiplayer horrorjátékokról van szó, akkor a Gun Media csapatának akad némi tapasztalata a műfajban. A Bloober Teammel együttműködve ők hozták tető alá a Layers of Fear 2-t, de az ő nevükhöz fűződik a Friday The 13th: The Game is, mely egy időben sok gamernek bűnös szórakozást nyújtott. Mégpedig azért, mert a játékban egy player a mániákus Jason Voorhees bőrébe bújhatott, míg a többieknek menekülniük kellett előle. A 80-as évek, a Camp Crystal Lake és a túlélőaspektus miatt egészen 2020-ig ketyegett a horrorfranchise-t adaptáló játék – míg ugyanezen év novemberében le nem kapcsolták a szervereket.

Most megint valami hasonlóval próbálkoznak a készítők, hiszen egy másik ijesztő filmklasszikust, az 1974-es A texasi láncfűrészes mészárlást veszik elő. A Tobe Hooper által rendezett, alacsony költségvetésű slasherben egy ötfős baráti társaságot ismerhettünk meg, akik a vérengző Bőrpofával és őrült családjával kerültek kissé túl közeli ismeretségbe.

A The Texas Chainsaw Massacre érkezését még 2021-ben, a The Game Awardson jelentették be: a Friday The 13th-hez hasonlóan aszimmetrikus horrorjáték lesz: egyvalaki Bőrpofaként berregtetheti majd a láncfűrészt, míg a többiek próbálják megúszni a dolgot. Nemrég a Summer Game Fest keretein belül kapott a videójáték egy új, erősen vérgőzös előzetest, ebben olyan ikonikus karakterek is felbukkannak Bőrpofán kívül, mint a Szakács, a Stoppos és a Nagypapa.

A Gun Media és a Sumo Digital közös alkotása Tobe Hooper filmjének előzményeit dolgozza fel, a fejlesztők elmondása szerint mindent elkövettek azért, hogy digitális formába ültessék át azokat a helyszíneket és karaktereket, amik és akik A texasi láncfűrészes mészárlás rajongóinak szemében ikonikussá váltak.

A keretsztoriról egyelőre annyit tudni, hogy a 74-es film előzményeit dolgozza fel, és egy Ana Flores nevű fiatal nő áll a középpontjában, aki négy társával együtt eltűnt testvérét keresi.

A játék autentikussága számunkra elképesztően fontos. Úgy is fogalmazhatnék, hogy megszállottak vagyunk. Sok időt töltöttünk azoknak a kameráknak a tanulmányozásával például, amiket Hooper használt, de hasonlóan górcső alá vettük az utómunka színkorrekcióit is. Szerencsések vagyunk, hogy az eredeti film forgatókönyvírójával, Kim Henkellel tudunk közreműködni, így leáshatunk A texasi láncfűrészes mészárlás magjáig, és úgy adaptálhatjuk, hogy az a lehető legjobb végeredményt hozza. Szenvedélyesek vagyunk, mert rajongók vagyunk, akárcsak Ti

– nyilatkozta Wes Keltner, a Gun Interactive vezérigazgatója.

A texasi láncfűrészes mészárlást feldolgozó játék valamikor 2023-ban kerül polcokra, nem csupán PC-n és a legújabb generációs konzolokon, azaz PlayStation 5-ön és Xbox Series X/S-en, hanem PlayStation 4-en és Xbox One-on is.