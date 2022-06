Több ezer felfedezhető bolygóval csábít ez az új sci-fi

A Bethesda Game Studios az elmúlt két évtizedben olyan franchise-okon ügyködött, mint a The Elder Scrolls és a Fallout – nemsoká azonban egy teljesen új, eddig nem látott IP (intellectual property) érkezik a fejlesztőcsapattól. A 2018-as E3-on bejelentett Starfieldről sokáig nem lehetett semmit tudni azon kívül, hogy egy nyílt világú sci-fi lesz. Pár napja derült ki csupán, hogy bár a megjelenés még mindig elég távoli, hiszen 2023 első felében várható, brutálisan ambiciózus alkotásra számíthatunk.

Már most aggódunk, nehogy úgy járjon a Bethesda a Starfielddel, mint a Hello Games a No Man’s Skyjal.

A frissen bemutatott játékmenet-előzetes azonban meggyőzőnek tűnik, a felvételeken olyan, mintha egy mozifilm képsorait látnánk pörögni, pedig ott valaki bizony irányítja azt a szkafanderes karaktert. Tényleg valami döbbenet.

Todd Howard, a játék direktora arról beszélt, hogy testre szabható űrhajók, több száz csillagrendszeren belül pedig ezernyi felfedezhető világ várja majd a gamereket, hogy elmerüljenek a Starfieldben. A kedvcsináló előzetes nem rövid, 15 perces, de van benne mit mutogatni. Végre a történetről is bővebb infók láttak napvilágot: a Starfieldben 2330-ban járunk, a játékosok pedig egy Konstelláció nevű, csillagközi felfedezőkből álló csoportosulás tagjai lesznek. A misszió? Ősi, elveszett és idegenekhez kapcsolódó leleteket kell majd felkutatni benne.

A Bethesda játékaitól már megszokhattuk, hogy nemcsak a karakterek külsejét lehet variálni, hanem különböző fegyvermodifikációk is lehetővé teszik, hogy a saját stílusunkban kalandozzunk. Ezt a kötelező aspektust hozza is a Starfield – kiegészítve azzal, hogy az űrhajónkat is minden eddiginél durvábban testre szabhatjuk.

A Starfield fő szála nagyjából harminc-negyven óra alatt kivégezhető lesz, ez azt jelenti, hogy a játék húsz százalékkal lesz hosszabb a The Elder Scrolls V: Skyrimnál például.

Az elmúlt évek során rájöttünk, hogy az emberek szeretnek nagyon hosszú ideig játszani a játékainkkal. Nem folyamatosan, mondjuk tíz éven át, de a Skyrimhoz is időről időre visszatérnek, és rácsodálkoznak az új tartalmakra, amelyek várják őket. A Starfield esetében is törekszünk rá, hogy DLC-kel egészítsük ki az alapjátékot, és persze számítunk a modderekre is. Úgy vélem, a moddingközösségnek a Starfield egy valóra vált álom lesz

– mondta Howard az amerikai IGN-nek adott interjúban.

Az új sci-fi-szerepjátékban – a Skyrimhoz és a Fallout 3-hoz hasonlóan – néma lesz a főhősünk, érdekes döntés a Bethesdától, hogy a mai napig ennyire ragaszkodnak ehhez az irányhoz. Meglátjuk, hogy sül el, a jövő év első vagy második negyedévében PC-re és Xbox Series X/S-re is megjelenik az űrfelfedezős játék.