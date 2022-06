Nagy szerencse, hogy az A Plague Tale: Innocence című lopakodós kalandjáték nem 2018-ban jelent meg, mert biztosan csúnyán eltűnt volna az olyan felkapott videójátékok között, mint a Marvel's Spider-Man, a God of War, vagy éppen a Red Dead Redemption 2. Így viszont, hogy egy évvel később adta ki a Focus Home Interactive minden platformra, megtalálta a közönségét Amicia és Hugo története. Igaz, hogy így is rejtett gyöngyszem maradt, és közel sem volt tökéletes játék, de láthatóan csapott akkora hullámokat a pénztáraknál, hogy a készítőknek megérje a második részt is összekovácsolni.

Fotó: PlayStation / YouTube

Az A Plague Tale: Innocence a 14. századi Franciaországba kalauzol, ahol két nemes gyereket ismerhetünk meg. A történetközpontú és nagyrészt lineáris játékban az idősebb tesót, Amiciát irányíthatjuk főképp, miközben öccsével, Hugóval együtt az őket üldöző Inkvizíció elől menekülnek. A világ nemcsak azért hullik darabjaira kettejük körül, mert szüleiket megölik, hanem egy titokzatos járvány is felüti a fejét, magával hozva patkányok áradatát.

A külső nézetes videójátékban nem a harcon van a hangsúly, inkább azon, hogy elkerüljük az ellenséget, és persze a patkányokat is. Sűrűn kell logikázni, még akkor is, amikor összetűzésbe keveredünk – de pont ezért lett érdekes egyveleg az A Plague Tale: Innocence, melyet a remek szinkron és a megkapó, misztikus sztori is emlékezetessé tett. Habár rengeteg hibával jelent meg, egyértelműen az elmúlt évek leghangulatosabb, fiktív történelmi kalandjátékáról van szó.

Nemrég derült ki, hogy már csak október 18-ig kell várni, és jön az A Plague Tale: Requiem, mely hat hónappal az első rész eseményei után veszi fel a fonalat. Természetesen Amicia és Hugo is visszatérnek, akik a folytatásban egy titokzatos, déli sziget felé veszik az irányt. Állítólag itt megoldásra lelhetnek, ami Hugo betegségét illeti.

A lopakodás és a fejtörők maradnak, de az akció sokkal hangsúlyosabb lesz.

Ez mindenképp jó hír azoknak, akik sétaszimulátornak tartották az eredeti játékot. A Requiem játékmenetébe most egy 12 perces videó keretein belül kukkanthatunk bele. Ez alapján már jobban el lehet dönteni, hogy valaki elő akarja-e rendelni a játékot. Amennyiben ez a döntés születik, akkor PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re lehet jelenleg megtenni.

Az A Plague Tale úgy tűnik, hogy franchise-zá nőheti ki magát, még márciusban jött a hír, hogy a francia rendező, Mathieu Turi a Merlin Productions nevű céggel karöltve elkezdtek egy televíziós adaptáción dolgozni. A sorozatért az amerikaiak is sorban álltak, ám a játékkiadó úgy vélte, ha már a francia középkorban játszódik az A Plague Tale: Innocence, akkor franciákra bízzák inkább az élő szereplős projektet is.