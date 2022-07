Kitört a botrány, miután az egyik legnagyobb kiadó lehülyézte a játékosokat

Az Electronic Artsnak nincs jó kapcsolata a gamervilággal, és amikor ezt írjuk, nagyon finoman fogalmazunk. Az ismert játékkiadó a Star Wars Battlefront II-t is a földbe állította azzal, hogy olyan loot box rendszert pakolt bele, amely előnyökhöz juttatta azokat, akik hajlandók valódi pénzt áldozni a játékra. A modern játékipar egyik legnagyobb rákfenéjéről van szó egyébként, afféle online szerencsejátékról, amely nemcsak ezt a Star Wars-játékot, hanem többek között az Anthemet és az Apex Legendset is megmérgezte.

Amikor valaki 10/10-es, de mégis single player játékokkal játszik…

– így szólt az EA Twitter-fiókjának kiírása, amely azokat az embereket hülyézi le, akik ránézésre tökéletesnek tűnnek, ám kiderül róluk, hogy nem haladnak a korral, és a történetalapú, egyszemélyes játékokat részesítik előnyben – ez pedig a vonzerejüket is lenullázza.

Több ezer reakció érkezett a közösségi médiás posztra, a YouTube-on rövid, frappáns játékkritikákat gyártó dunkey például azt kérdezte, hogy miképp lehetséges, hogy az EA tweetjei rosszabbak, mint a játékai. Hasonló beszólásokból nem volt hiány, az ugyancsak ismert youtuber, Jacksepticeye is nemtetszésének adott hangot, a Respawn főnöke, az EA által hamarosan kiadandó és egyébként single player Star Wars Jedi: Survivor készülését felügyelő Vince Zampella pedig egy fejfogós emojit rakott a botrányos megnyilvánulás alá.

A reagálók közül voltak, akik felhívták az EA figyelmét, hogy ugyan kapjanak már a fejükhöz, a legsikeresebb címeik egy része, mint mondjuk a The Sims és a Dragon Age: Inquisition is egyjátékos alkotás.

Az Electronic Arts később visszakozott, és azt írta Twitteren:

Megérdemlünk minden oltást, amit kaptunk. Akik single player játékokkal játszanak, igazából 11/10-esek.

A Kotaku arra emlékeztet cikkében, hogy az EA tíz évvel ezelőtt, 2012-ben 4,1 milliárd dolláros bevételt söpört be, míg tavaly már hétmilliárd dollárra nőtt az összeg. Infláció ide vagy oda, ez jelentős különbség, amit az olyan folyamatosan frissülő, loot boxokkal, season passokkal és miktrotranzakciós boltokkal telipakolt játékoknak köszönhetnek, mint a FIFA, a Madden és a már emlegetett Apex Legends.

Az Electronic Arts tökélyre fejlesztette annak művészetét, hogy kifacsarják az utolsó dollárt – esetünkben forintot – az emberek zsebéből. Közben meg szemrebbenés nélkül darálnak be olyan kiadókat, mint a Visceral Games, akiknek többek között a Dead Space-franchise-t is köszönhetjük.

Az Ubisoftot azért utálják az emberek, mert a játékaik egy kaptafára készülnek. Az Activision Blizzardra a szexuális zaklatási botrányok nyomták rá a bélyegüket, és a kiadó látványosan nem tud mit kezdeni az Overwatch 2-vel és a Diablóval sem. Más kiadók túlhajtják az embereiket – mindenkinek megvan a maga szégyenfoltja. Épp ezért megdöbbentő, hogy az EA még arra sem képes, hogy beismerje a hibáját. Ehelyett leszólja azokat, akik hisznek a single player erejében. Utóbbi zsánerben olyan nagyszerű alkotásokat találunk, mint a God of War, a The Last of Us-játékok, a Marvel’s Spider-Man vagy a Marvel’s Guardians of the Galaxy. Szóval az EA-nál jobban teszik, ha magukba néznek, de hirtelen.