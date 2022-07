Július 7-e óta a magyar mozikban is megtekinthető a Thor: Szerelem és mennydörgés, melyet a Thor: Ragnarök után ismét a feltűnően morbid és infantilizmusba hajló stílusáról ismert Taika Waititi rendezett. A produkcióban az asgardi istenség (Chris Hemsworth) visszavonul a szuperhősködéstől és helyette a lelki békéjét kezdi el kutatni. Ám, a színen feltűnő új, minden eddiginél veszélyesebb főgonosz, Gorr (Christian Bale) miatt a főhős kénytelen ismét harcba szállni… sőt, Valkűr király (Tessa Thompson) mellett Korgot (Taika Waititi) és exbarátnőjét, Jane Fostert (Natalie Portman) is segítségül hívni.

A film egyik nagy húzása, amelyet már az előzetesek is lelőttek, hogy Jane Foster egy picit másképp tér vissza, mint ahogy a Thor 2-ben utoljára láttuk. Natalie Portman karaktere ugyanis a mennydörgés istene széttört – és immár megjavított pörölyét forgatja. A Marvel-képregények olvasói ezen valószínűleg nem döbbennek meg, hiszen a női Thort, vagy más néven a Hatalmas Thort a füzetek lapjaiból kölcsönözték.

A Marvel's Avengers című videójáték soha nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de a Crystal Dynamics csapata így is folyamatosan új tartalmakkal frissítgeti a PC-re, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re, valamint Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re kiadott alkotást. Az eddigi DLC-kben olyan szuperhősökkel bővítették a Bosszúállók csapatát, mint az íjász Kate Bishop, Fekete Párduc, Pókember, és most a női Thor.

Jane Foster játékbeli verziója egy variáns, azaz másik alternatív idősíkról érkezik, ahol az eredeti Thor Odinson elvesztette az egyik karját, a jövevényt pedig rákkal diagnosztizálták az A-Day után. A férfi Thor ezt követően visszavonult, kalapácsát Jane-re bízta, a mágikus eszköz birtokában ugyanis a betegség nem terjed tovább a nő testében.

„A hősdizájnjaink elsősorban a képregényeken alapszanak. Jane, mivel Thor Odinsonnal egyetemben ugyancsak a Mjölnirt használja fegyverként, hasonló képességekkel rendelkezik, mint az eredeti mennydörgés istene. Ugyanakkor vannak köztük látványos különbségek, amelyeket a játékosok is észre fognak venni” – olvasható a Crystal Dynamics közleményében.

A játék készítői elkövették azt a nagy hibát, hogy elfelejtettek izgalmas ellenségeket kreálni a hősöknek. A robotok egyforma áradatába pedig mostanra a gamerek beleuntak. Ennek köszönhető, hogy amikor a legnagyobb az érdeklődés a Marvel's Avengers iránt, akkor is legfeljebb úgy 300-an játszanak vele egy időben PC-n. Kérdés, hogy meddig frissítgetik még a készítők ezt az alapvetően csúnyán megbukott szuperhősös játékot. Valószínűleg már csak azért csinálják az egészet, mert bizonyos szerződések kötik őket erre.

Amennyiben azonban ezek lejárnak, ne legyenek illúzióink, a Crystal Dynamics azonnal el fogja engedni a Marvel's Avengers kezét.