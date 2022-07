Még meg se jelent, már mindenki utálja az új Gyűrűk Ura-játékot

Senki nem kérdőjelezi meg, hogy a Peter Jackson által rendezett, J. R. R. Tolkien regényeit feldolgozó A Gyűrűk Ura-trilógia örökérvényű filmsorozat. A franchise 17 Oscar-díjat gyűjtött be összesen a 30 jelöléséből, és egyike a pénztáraknál legjobban taroló mozis produkcióknak. A Gyűrűk Ura teli volt remek karakterekkel, Frodótól kezdve Gandalfig, és még a mellékszereplők között is akadtak épkézláb figurák. Köztük volt Gollam is.

Mondjuk utóbbiról, a „drágaszágát” kereső szörnyecskéről senkinek nem jutott volna eszébe, hogy főhős alkat. Egészen a közelmúltig, hiszen a Daedalic Entertainment még 2019 tavaszán bejelentette, Gollam főszereplésével készítenek lopakodós játékot.

Nem csoda, hogy a rajongók rögtön húzták a szájukat, hiszen korábban olyan címeknek örülhettek a fantasy-kedvelők, mint a 2014-es Middle-Earth: Shadow of Mordor és három évvel később kiadott folytatása, a Middle-Earth: Shadow of War. Ezek pedig elég hardcore akció-szerepjátékok voltak, nyílt világgal, érdekes főszereplővel, és egy csomó kihívással.

A szeptember 1-jén érkező The Lord of The Rings: Gollumnak igaz, hogy a főszereplője alapjáraton érdekes, de nincs benne annyi, hogy egy több órás platformer, mászkálós játékot építsenek köré. Főleg, hogy Középföldén annyi, potenciálisan még izgalmas figura fordult meg, akikkel százszor jobb lenne kalandozni.

A Daedelic Entertainment nemrég megmutatta az új A Gyűrűk Ura-játék első játékmenet előzetesét, hangzatos PR-szöveggel megtámogatva. A fejlesztőcég egy, meghökkentő főhőst emleget, aki azért kel útra, hogy visszaszerezze az Egy Gyűrűt. A játékosoknak egyszerre kell irányítaniuk a karakter két személyiségét, az egymással viszálykodó Gollamot és Szméagolt, miközben ismert helyszíneket járnak be.

Az első gameplay-videótól nem kifejezés, hogy a fanok nem dobták el az agyukat. Érdemes böngészgetni a kommentek között Youtube-on... bár, árcédulát még nem aggattak a The Lord of the Rings: Gollumra, úgy néz ki a videójáték, mintha a 2000-es években csinálták volna, PlayStation 2-re. 2022-ben ilyen fércmunkával nem illene már a játékosok idegeit borzolni.

A grafika nem minden, az egy dolog, hogy csúnya a Gollam-játék, de ráadásul unalmasnak is tűnik. A korábban megjelent, hasonszőrű Styx ezt sokkal jobban csinálta. Mármint a darkos fantasy-mászkálást, sok lopakodással meghintve.

A The Lord of the Rings: Gollum PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re jelenik meg első körben, majd később, november végén Nintendo Switchen is játszható lesz.