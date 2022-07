Ha könnyed, gyors tempójú és végtelenül élvezhető verekedős játékról van szó, akkor a legtöbbeknek a 2018-as Switchre megjelent Super Smash Bros. Ultimate juthat az eszükbe, melyben a Nintendo olyan kultikus karakterei csapnak össze egy színtéren, mint az olasz vízvezeték-szerelő, Mario és testvére, Luigi, a Legend of Zelda hőse, Link, de a Pokémon közkedvelt Pikachuja és Donkey Kong ugyancsak az elérhető harcosok között vannak.

Az 1999 óta létező, eddig öt részt megért Nintendo-játékszériát a Brawlhalla után legutóbb a Nickelodeon All-Star Brawl igyekezett lemásolni, ez utóbbi mondjuk egy rémesen gyatra próbálkozás lett. Hiába üthettük egymást SpongyaBob Kockanadrág, Csillag Patrik, Aang, illetve a Tini Nindzsa Teknőcök bőrébe bújva. A grafika bántotta a szemet, és mindenki láthatta, hogy csak egy újabb rókabőrt próbálnak lehúzni a Smashről.

Épp ezért remegtünk egy kicsit, amikor meghallottuk, hogy érkezik a MultiVersus, ami a Warner Bros. filmstúdió kínálatát rántja össze egy játékba. Szemezgetve a DC Comics, az HBO és a Cartoon Network kínálatából is. Az oldalnézetes verekedős játék nyílt bétája július 26-án vált elérhetővé PC-n, valamint PlayStation és Xbox konzolokon is. Fogtuk hát magunkat, és bár a rémes Space Jam 2 – mely hasonlóan multiverzumos őrület volt a mozikban – még élesen élt az emlékezetünkben, belevetettük magunkat a MultiVersusba.

Ennél nagyobbat nem is csalódhattunk volna, de pozitívan. Merthogy a Player First Games alkotása instant függőséget okoz. Nem viccelünk.

A MultiVersus szinte az első meccsnél elnyerte a tetszésünket, amikor a Batcave-ben batmanes zenére csépeltük el a Bolondos dallamok Tapsi Hapsijával Supermant. Aztán megtartottuk a Batman vs Superman párharc visszavágóját, nekimentünk Harley Quinnel Wonder Womannek, és a Westerosból érkezett Arya Starkkal elkentük az Iron Giant, valamint a Tom és Jerry páros száját is. Választható karakterből eddig elég kevés van, bár DLC-ként jött most LeBron James is, és várható Rick és Morty, valamint állítólag Daenerys Targaryen, Gandalf és Joker is a későbbiekben.

Tisztán látszik ugyanakkor, hogy a Warner Bros. tulajdonában elképesztően erős figurák vannak. Ők pedig annyira erős személyiséggel rendelkeznek, hogy a multiverzumos mókában összeeresztve egymással, jó kis szórakozást nyújtanak. Annak ellenére is, hogy helyszínből még kevés van a MultiVersusban, de így is élvezet egymást kipüfölni a küzdőtérről.

Képtelenség vigyorgás nélkül megállni a MultiVersust, mi szóltunk.

Nagy piros pont jár a készítőknek, hiszen a harcosok egy része a jól ismert hangján szólal meg. Arya Starkot például Maisie Williams szinkronizálta, Batmant a legendás Kevin Conroy. Az immerziónak ez nagyon jót tesz, főleg, hogy a művészeti stílust, a rajzfilmszerű grafikát is úgy hozták tető alá, hogy látszik rajta az igényesség.

A játékmenet fluid, a kombók és különleges képességek ötletesek. A MultiVersus hősei pedig folyamatosan mondják a magukét, beszólogatnak egymásnak, és alkalmanként a csapattársaikkal is diskurálnak. Mi a legtöbb időt 1v1-ben töltöttük, lokális kooperatív játékkal, két kontrollerrel. Az összecsapások így is pörgősek voltak, de jól látszik, hogy a MultiVersust inkább 2v2-re tervezték. Vannak karakterosztályok, azaz tankok, support-hősök és távolsági karakterek többek közt, akik jól kiegészítik egymást.

Az új Warner-játékba a ma divatos szokásoknak megfelelően bekerült egy battle pass rendszer, itt különféle jutalmakat lehet kinyitni, például skineket, ha az ember hajlandó rá pénzt áldozni. Mi nem fogunk, így is kerek a játékélmény.

Ritka manapság az olyan játék, amit kazuárként is simán lehet élvezni. A MultiVersusban nem kell profinak lenni, leülünk a tévé elé, elő a két kontrollerrel, kicsit ütjük egymást, kikapcsolódunk, és kész. A kombórendszer persze magában rejti a lehetőséget arra, hogy mélyebben elsajátítsuk a verekedés minden csínját-bínját. Nem csodáljuk, ha valakit annyira beszippant a MultiVersus, hogy nem bírja letenni. Nekünk is nehezen ment.

8/10

A MultiVersus nyílt bétája bárki számára ingyenesen elérhető.