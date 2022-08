20 éve nem volt ilyen, női főszereplővel jön a GTA újabb része

Közel 10 év telt el azóta, hogy a Grand Theft Auto-játéksorozat legutóbbi, ötödik része polcokra került. Ebben Los Santos városában három fickó: a visszavonult bankrabló Michael, a kisstílű gengszter Franklin és az antiszociális drog- és fegyverkereskedő Trevor bőrébe bújhattunk. A játékban a küldetések néha rettenetesen akciófilmesek voltak, nagy előrelépést mutatott a Rockstar Games alkotása a GTA IV-hez képest, így újfent masszív rajongói bázist épített maga köré.

A GTA V élettartamát jól kihúzták, a játék PlayStation 3 és Xbox 360 után megjelent PlayStation 4-re és Xbox One-ra is, majd később felújították, hogy a legújabb konzolgenerációban a játékra rátaláló gamerek se húzzák annyira a szájukat az alkotás elavult grafikája miatt. Mondhatnánk, hogy nem volt akkora az éhínség a GTA-rajongók számára, de a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition című, a GTA III-at, a Vice Cityt és a San Andreast magába foglaló felújított trilógia megjelenése tavaly ősszel botrányba fulladt.

Olyannyira, hogy két másik remake-et, a Red Dead Redemption című cowboyos játékét és a GTA IV-ét is lefújták. Helyette gőzerővel készül a GTA VI.

Ami már most egészen biztosnak tűnik a GTA VI-tal kapcsolatban, hogy a két játszható főszereplő egyike nő lesz, mégpedig latin származású – és egy Bonnie & Clyde típusú történetszál központi figurájaként ismerjük meg őket. A Rockstar állítólag nagyon odafigyel arra, hogy ezúttal semmi szexizmus ne kerüljön az új GTA-ba. A franchise elmúlt jó pár része a végletekig maszkulin szórakozást nyújtott. Játszható női karakter pedig olyan régen volt a játéksorozatban, hogy csak az igazán hardcore gamerek emlékezhetnek rá. A Grand Theft Auto első, 1997-ben kiadott részében nem egy, hanem négy is volt rögtön. Név szerint: Divine, Mikki, Katie, és Ulrika.

A többséget az a kérdés érdekli legjobban, hogy vajon mikor jöhet végre a GTA VI? A 2014 óta fejlesztett nyílt világú videójátékra legalább két évet kell még várnunk. Optimista becslések alapján 2024-ben jelenhet meg, de akkor se lepődjünk meg nagyon, ha elhalasztják az új részt – legalábbis a Bloomberg értesülései szerint. A lap arról ír, hogy több dizájner is felmondott idén, annyira elegük lett belőle, hogy sehova sem halad a GTA VI készítése.

De hol fog játszódni a GTA VI? Nos, az eredeti tervek arról szóltak, hogy az eddigi legnagyobb térképpel rendelkezhet a játék. Olyannyira, hogy Észak-, és Dél-Amerikát is le akarták modellezni az új Grand Theft Autóba. Végül meg kell elégednünk Miami fiktív verziójával, azaz Vice Cityvel és az ezt körülvevő régióval, de annyira kultikus helyszínről van szó, hogy vélhetően emiatt senki sem bánkódik. A Rockstar azt tervezi, hogy a megjelenést követően rengeteg új misszióval és városokkal bővítgetik majd a GTA VI-ot, így jó ideig nem fog beleunni senki ebbe a részbe.

(via Bloomberg, Kotaku)