Ez az öt legnagyobb videójáték, ami 2023-ra csúszik

Már az elmúlt években is sűrűn előfordult, de a koronavírus-járvány által megnehezített 2021-es évben az amerikai IGN gyűjtése alapján 50-nél is több videójáték megjelenését csúsztatták el a stúdiók. A home office nem mindenkinek jött jól, a szórakoztatóiparra rányomta a bélyegét a Covid, mégpedig elég csúnyán, hiszen a mozik bezártak, és a filmfanatikusok kénytelenek voltak többet várni... vagy éppen beérni a streaminggel és a kis képernyővel.

A játékipar elég nagy meglepetésünkre a mai napig nem érte utol magát, 2022 is a csúszások éve.

Ősszel és télen lesz néhány fontos megjelenés, mint a Harry Potter univerzumában játszódó Hogwarts Legacy, a Gotham Knights, vagy éppen A Plague Tale második része. Ugyanakkor nem hiába remegtek sokáig a God of War: Ragnarököt váró gamerek, simán benne volt a pakliban, hogy a Santa Monica Studio azt is inkább eltolja a jövő évre. Ők megúszták, Kratosék november 9-én visszatérnek, de az elmúlt hónapokban jó pár példa volt arra, hogy sokak által várt videójátékok kiadási dátuma változott 2023-ra. Ezek közül szedtük össze a legnagyobb címeket, amik csúsznak.

The Lord of the Rings: Gollum

Lopakodós játék Középföldén? A Gyűrűk Ura akció RPG-khez szokott rajongói közel sem háborodtak fel annyira, mint várható volt, amikor a Gollam főszereplésével érkező újdonságot a Daedalic Entertainment bejelentette. Megjelenési dátumnak kitűzték a szeptember 1-jét, szóval elvileg nem kellett volna rá sokat várni, hogy PC-re, PlayStationre, Xboxra és picit később Nintendo Switchre is kiadják a videójátékot. Ám, az első játékmenet-előzetes úgy kiborított mindenkit, hogy a fejlesztők átgondolták a dolgot, pár hónappal odébb rakták a megjelenést, mondván, csiszolnak még a dolgokon. Megértjük, mert ránézésre olyan ez az új A Gyűrűk Ura-játék, mint egy időutazás 2002-be, amihez elő kéne kaparnunk a szekrény mélyén porosodó PlayStation 2-t.

Suicide Squad: Kill the Justice League

A David Ayer által rendezett 2016-os Suicide Squad inkább volt egy hosszú videóklip, mint film. Nem csoda, hogy pár évvel később, James Gunn vezényletével rebootolták a szupergonoszokból álló csapatot. Az új verzió jó fogadtatása, és a belőle kinőtt spinoff-sorozat, a Peacemaker sikere megágyazott annak, hogy videójátékos formában is mernek a Warnernél a Suicide Squadra építeni. A Kill the Justice League az eredeti tervek szerint már rég megjelent volna, de nagyjából egy évvel eltolták 2023 tavaszára. A magyarázat szerint nem volt még tökéletes a játék, melyben Harley Quinn mellett Captain Boomerang, Deadshot és King Shark fölött vehetjük át az irányítást, akik Metropolisban arra jönnek rá, Az Igazság Ligája kifordult magából, az agymosott Supermant, Wonder Womant, Flasht és a többieket pedig valakinek meg kell állítania. Amanda Waller természetesen jön a megszokott fenyegetésével, csinálják, amit mond, különben robban a chip... így elindul a csetepaté. Az alapkoncepció nagyon izgalmas, reméljük, a Rocksteady Arkham-univerzumban játszódó alkotása tényleg felér az elvárásokhoz.

Forspoken

Végre egy olyan játék, ami a Returnal után valóban kihasználja majd a PlayStation 5 erőforrásait. Épp ezért vártuk annyira ezt a nyílt világú fantasyt, mely az első előzetesei alapján káprázatosan fluidnak tűnt. Ám a kezdetben tervezett 2022 májusi megjelenést először októberre csúsztatták, aztán meg 2023 január 24-re, így kétszer elrontva a napunkat. A magyarázat ugyanaz, mint a fentebb említett két címnél, csiszolásra szorul még a Forspoken, mely PS5 mellett PC-re is megjelenik, a Luminous Productions játékában egy Frey Holland nevű fiatal nő bőrébe bújhatunk, aki tisztázatlan körülmények között New Yorkból Athia világába kerül át, mágikus képességekre tesz szert, és ezeket bevetve igyekszik hazajutni.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Ha valaki egyetlen játékot vesz meg Nintendo Switchre, az a 2017-es Breath of the Wild legyen. A The Legend of Zelda-játék elképesztően nagy elismerésnek örvend a mai napig, a kritikusok az egekbe magasztalták, és tényleg akkora hatása volt a nyílt világú játékok műfajára a Nintendo alkotásának, mint a The Witcher 3-nak és az Elden Ringnek. 2022-ig több mint 28 milliós példányszámban kelt el a Breath of the Wild, és 2022 egyik legjobban várt játéka volt a második rész. Amíg a Nintendo mindenféle indoklás nélkül 2023 tavaszára nem tolta a megjelenést. Az eredeti Breath of the Wildban a főhős, Link amnéziával ébredt, 100 év alvás után, így vele együtt kellett felfedeznünk a Calamity Ganon rémuralma alatt tartott Hyrule-t. Az egésznek az volt a varázsa, hogy abban a sorrendben tehettük ezt, ahogy kedvünk tartotta. A második rész is valami hasonlót ígér, csak már a levegőben is garázdálkodhatunk majd benne.

Starfield

A Hello Games kicsit túl nagyot vállalt a No Man's Sky című sci-fi-játékával, és évekbe telt, mire DLC-kel kijavították a csorbákat, és elfogadhatóvá tették az élményt. A Bethesda-féle Starfield valami hasonlóra vállalkozik, csak éppen letisztultabb, realisztikusabb grafikával. A Starfieldben teljesen testre szabható karakterrel kezdünk, egy galaktikus felfedezővel, akit külső vagy FPS nézetből is irányíthatunk majd. A játék az egyik készítő, Todd Howard szerint olyan lesz, mintha a Skyrim űrbeli változatával játszanánk, ami valljuk be, nem is hangzik olyan rosszul. A Bethesdának nagy tapasztalata van a sci-fi-játékokkal kapcsolatban, 1994 óta tevékenykednek a zsánerben, így az elvárások óriásiak. A Starfield valamikor 2023 első felében jön ki.