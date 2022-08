Visszatérhet Vasember, de nem úgy, ahogy mindenki számít rá

A 2008-as Vasember nagyon erős alapokra fektette a Marvel filmes univerzumát, legfőképp annak a Robert Downey Jr.-nak köszönhetően, akit a szakma addigra különböző függőségei miatt jó mélyre elásott. A színész valami zseniálisan hozta a pökhendi playboyt, aki high-tech páncélt épített magának, de más szuperhősöktől eltérően nem rejtőzött álarc mögé. Hanem rögtön az első film végén felvállalta, hogy bizony ő Vasember.

A karakter az Infinity Saga mozgatórugója volt, egészen a Bosszúállók: Végjátékig, amikor a Thanosszal vívott végső csatában Tony Stark feláldozta magát. A rajongók elsiratták a kedvenc hősüket, mégse kellett sokat várni Vasember visszatérésére, aki a 2020 augusztusában kiadott Marvel’s Avengers egyik játszható karaktere volt. Igaz, hogy a 2018-as és sokáig PS-exkluzív Marvel’s Spider-Manhez nem ért fel a Crystal Dynamics alkotása, a történetét tekintve mégis korrekt volt. A játékmenet, mondjuk, igazi trash, és live service-t kiáltva sem sikerült eladni az embereknek, hogy a haverjaikkal összeálljanak, és a végtelenségig egyforma robotokat püföljenek benne.

Szuperhősös játékot amúgy nem olyan könnyű csinálni. Egyedül az Arkham-szériát tudnánk kiemelni még DC-s berkekből, meg az előző bekezdésben emlegetett Pókembert és Miles Morales-es spin-offját. Ezeken kívül a zsáner tele van elhibázott próbálkozásokkal, amikre az ember jóformán emlékezni sem akar.

Vasember azonban tényleg csak egy okos csávó, menő kütyükkel. A személyisége és a páncéljai sokszínűsége miatt pedig adná magát, hogy a gamingipar is rendesen kezelésbe vegye. A Marvel’s Iron Man VR-t nem számoljuk be, az tényleg inkább csak egy techdemó volt, és úgy tűnik, egy teljes értékű játék Tony Starkkal a főszerepben össze is jöhet. A nemzetközi sajtó egymás után számolt be a kiszivárgott hírről, mely szerint az Electronic Arts egy Vasember-videójátékon dolgozik a háttérben.

Az infó az általában jól értesült Jeff Grubbtól származik, aki szerint single player játékot építhetnek Vasember köré, ennél többet azonban egyelőre nem tud a projektről mondani, ami valószínűleg korai fázisában lehet.

A magányos farkasokat nemrég magára haragító EA emellett egy másik Marvel-projekten is ügyködik állítólag. Egy nyílt világú Fekete Párduc-játékról van szó, ahol a jól ismert T’Challa (Chadwick Boseman) helyett egy új karakter öltheti magára a páncélt. Ez utóbbi alkotásról több konkrétum van már, egy új, Seattle-ben székelő stúdió dolgozik rajta, melyet Kevin Stephens, a Monolith Productions korábbi alelnöke alapított. A Monolith jegyezte ugyebár a Shadow of Mordort és folytatását. Így bizakodóak lehetünk.