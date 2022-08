Visszatér a világ legijesztőbb túlélőhorrorja

Az 1992-es Alone in the Dark mai szemmel nyilván nem állja már meg a helyét, vitathatatlan azonban, hogy a túlélőhorrorban meghatározó darabról van szó, hiszen ez volt a műfaj első 3D-s alkotása. Az Infogrames által fejlesztett videójáték az 1920-as években játszódott Louisianában, egy szellemjárta kastélyban, ahol egy női és férfi karakter, Emily Hartwood és Edward Carnby közül kellett választanunk, aztán puzzle-öket megoldva és a túlvilág erőivel megküzdve menekültünk a földi pokolból.

Ha nincsen az Alone in the Dark első része, akkor nagy valószínűséggel a Resident Evil-franchise sem született volna meg. Ez a tény talán még jobban érzékelteti, hogy mennyire zsánerteremtő játékról van szó. Az Alone in the Dark sikere annak is köszönhető volt, hogy H. P. Lovecraft hátborzongató írásaira épült, ennek megfelelően a játékosokra csúnyán képes volt ráhozni a frászt annak idején.

Az Alone in the Dark 2 még korrekt szintet ütött meg, utána azonban a hatrészesre duzzadt franchise csúnyán beleállt a földbe. A 2001-es, rebootnak szánt Alone in the Dark: The New Nightmare mostanra nem is számít kánonnak, mert a 2008-as Alone In the Dark teljesen ignorálta annak eseményeit. Utóbbi felvonás igyekezett visszaterelni a játékszériát a túlélőhorroros irányba, kevés sikerrel, a 2015-ös Alone in the Dark: Illumination pedig már annyira gyatra lett, hogy a kritikusok szanaszét szedték.

Mikor lenne ildomosabb bejelenteni, hogy az Alone in the Darkot újra rebootolják, mint az eredeti játék 30 éves évfordulóján? A horrorfranchise új tulajdonosa, a THQ Nordic még látja az erőt a szériában, hiszen nem csupán modernizálják az 1992-es első részt az új generáció igényeinek megfelelően – eredeti helyszínestül, ugyanúgy a ’20-as években –, hanem új történetet is írnak hozzá. Ezért ráadásul az a Mikael Hedberg a felelős, aki az Amnesia: Dark Descenten és a SOMA-n is közreműködött.

Az új Alone in the Darkról annyit lehet tudni, hogy 2019 óta készül, és PC mellett PS5-re, valamint Xbox Series X/S-re jelenik majd meg.

Túlélőhorror-rajongónak mostanában elég jó lenni, hiszen pár hónapja bejelentették, hogy végre érkezik az Alan Wake 2, hosszú idő után támad fel hamvaiból ez a kultikus franchise is. Akik szeretnek rettegni kontrollerrel a kezükben, most beköthetik a biztonsági övet. Lesz min izgulniuk.