Film készül az elmúlt évek legpörgősebb zombis játékából

A 2019 áprilisában PlayStation 4-re, majd két évvel később PC-re is kiadott Days Gone valahogy elsikkadt a nagy Sony-címek forgatagában, és közel sem vert akkora hullámokat, mint az egy évvel korábban megjelent Marvel's Spider-Man és a God of War. Ennek ellenére a gamerek a mai napig rejtett kincsként emlegetik a Bend Studio által fejlesztett alkotást, melyet a legegyszerűbben úgy tudnánk jellemezni, mintha a World War Z és a Sons of Anarchy keresztezése lenne. Vájtfülűeknek a Daryl Dixon-szimulátor is mondhat valamit.

A Days Gone története két évvel játszódik azt követően, hogy egy világjárvány végigsöpört az emberiségen, és rengeteg szerencsétlenből lett az állkapcsát csattogtató élőhalott. Ebben a nem túl barátságos környezetben bújunk Deacon St. John bőrdzsekijébe, és vagány motoron igyekszünk túlélni egyik napot a másik után. A Sam Witwer által játszott törvényen kívülinek van azért személyes tragédiája is, a nejét keresi, aki vélhetően meghalt, de Deacon St. Johnban azért ott pislákol még a remény.

A Bend Studio játéka jó sokáig készült, 2015-től négy éven keresztül heggesztették a Days Gone-t. A nyílt világú játékban nem csak a folyamatos kraftolás jelent a játékosoknak kihívást, hanem az is, hogy a motorunkból elég sűrűn kifogy a benzin, így izzadunk rendesen, hogy nehogy akkor álljon le alattunk a gép, amikor épp egy 100+ fős zombihorda lohol a nyakunkban. A fegyverek mellett a mocit is lehet a Days Gone-ban fejleszteni, ami plusz változatosságot csempész az adrenalindús videójátékba.

A kritikusok nem szerették túlzottan a Days Gone-t, bár azzal mindenki egyetértett, hogy a korábban a Star Wars: The Force Unleashed 1 és 2-ben fénykardozó Sam Witwer nagyszerű volt Deaconként. Épp ezért meglepő, hogy a frissen bejelentett Days Gone-filmben nem rá, hanem az Outlander című sorozatból ismert Sam Heughanra bízták a kemény motoros karakterét.

A döntés, miszerint filmet csinálnak a Days Gone-ból, kicsit visszás. A játék jól teljesített a pénztáraknál, de mégse engedte a Sony, hogy második rész készüljön belőle. Arra viszont méltónak találták a Days Gone-t, hogy a vászonra adaptálják. Mindehhez valószínűleg köze van annak is, hogy a Tom Holland főszereplésével készített Uncharted közel 402 millió dollárt hozott világszerte, de ettől még erősen furcsálljuk a hírt.

A Days Gone-film kapcsán nem mindenki elégedett, köztük a videójáték rendezői, Jeff Ross és John Garvin sem, akik nagy egyetértésben így fogalmaztak:

Abszolút nevetséges, hogy nem Sam Witwer lesz a főszereplő. Megvan a fizikuma, a kinézete hozzá, és baromi jól tud játszani.

A filmes verziótól azt várjuk, hogy a játékhoz hasonlóan feszült, pörgős, helyenként vérfagyasztó lesz. Ha az Unchartedből indulunk ki, még az is lehet, hogy nem szúrják el.