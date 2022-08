Ekkora ökörségre még a Rick és Morty készítőitől sem számítottunk

A koronavírus-járvány csúnyán rányomta a bélyegét a nagy videójátékos expókra, E3 legközelebb csak 2023-ban lesz, és a kölni Gamescomot sem tartották meg hagyományos módon már 2019 óta. Az idei Gamescom nyitóestjét mindezek miatt nagy várakozás előzte meg, és bár a Geoff Keighley által levezényelt rendezvény fő eseményén bőven akadtak bejelentések és érdekességek, nálunk mégis egy elborultnak ígérkező sci-fi FPS vitte a prímet.

Fotó: Squanch Games / YouTube

Jöhetett Harry Potter, Harley Quinn, Dűne… az egyik legüdébb színfoltot mégis a High on Life című, december 13-án PC-re és Xbox-konzolokra, valamint a megjelenés napján Xbox Game Passra is érkező sci-fi játék jelentette. A High on Life ötlete annak a Justin Roilandnak a fejéből pattant ki, aki legfőképp a Rick és Morty című animációs szérián való munkája miatt ismert. A játékban egy színes, mesés, abszurd univerzumban találjuk magunkat, ahol az embereket űrlények rabolták el, és a kartellek azért szipolyozzák őket, hogy alieneknek való drogot csináljanak belőlük. A játékosok egy fejvadász bőrébe bújhatnak, aki embereket igyekszik megmenteni.

A nagy szám a High on Life-ban a körítés lesz, hiszen beszélő fegyverekkel megyünk neki az ellenfeleknek. A friss, a Gamescomon bemutatott játékmenet előzetesben pedig az is jól hallható, hogy a késeink és pisztolyaink Rick és Morty hangján szólalnak meg konkrétan. Nem meglepő a dolog, hiszen az Adult Swim sorozatában mindkét karaktert Roiland szinkronizálja. A humor nagyon rendben lesz a High on Life-ban, ezt már most ki merjük jelenteni, ekkora ökörséget 2022-ben még nem láttunk.

Hogy a sci-finél maradjunk egy kicsit, látványos előzetesben leplezték le a Gamescom nyitóestéjén a Dune Awakening című nyílt világú MMO-t is. Gameplayt nem láthatunk a képsorokon, csak annyit, hogy a játék a most már a mozinézők által is jól ismert Arrakis bolygón játszódik, és több ezer játékosnak ad majd otthont. A Dune Awakeningnek erős túlélőjátékos aspektusa lesz, a fene tudja még, hogy mit jelent ez pontosan, de valószínűleg köze van a dolognak az óriási homokférgekhez.

Előre kiszivárgott, ezért nem durrant akkorát, hogy jön a Dead Island című zombis játék második része. A Dead Island 2-t még 2014-ben jelentették be, azóta úgy cserélték kis túlzással a fejlesztőgárdákat, mint hétköznapi ember a zokniját. Jó ideig úgy tudtuk, hogy a projekt konkrétan halott, de mint kiderült, végül a Dambuster Studiosnál landolt 2019-ben, akik az alapjaitól kezdve újraépítették a nyílt világú FPS-t, és azóta is hegesztgetik azt. Kíváncsiak leszünk, hogy a Dying Light 2 mellett, ami nagyon hasonló játék, csak parkouros, ez mennyire rúg labdába. Új trailert is kapott, na meg hivatalos megjelenési dátumot, ami 2023. február 3-a.

A Hogwarts Legacynak láttuk már izgalmasabb előzetesét is, ez a legújabb kedvcsináló erősen a „meh” kategóriát súrolja. Főleg, hogy tudtuk már, hogy a Harry Potter-előzményben, amelyben egy ötödéves roxforti diák talárját öltjük magunkra, a gonoszok oldalára is állhatunk, és sötét mágiát művelhetünk. Erre itt a bizonyíték, újfent.





Evezzünk picit sötétebb vizekre! Megint csak mozgásban mutatták meg nekünk a Gotham Knights című DC-játékot, melyben Batman halála után olyan hősökkel tehetünk rendet a híres város utcáin, mint Robin, Batgirl, Nightwing és Red Hood. Viszont kiderült, hogy a főgonoszok között Mr. Fagy mellett ott lesz egy bizonyos Harley Quinn is, a megjelenés napját pedig picit előrébb rakták, október 25-e helyett már 21-én ott lehet a kezünkben a játék, ha az elsők közt beszerezzük.

A december 2-án érkező The Callisto Protocol is kapott egy friss játékmenet-előzetest, a mi vérnyomásunkat mondjuk nem vitték fel a látottak, mert egyértelmű Dead Space-klónról van szó, és eléggé tartunk tőle, hogy két héttel a megjelenés után ezzel már senki nem fog játszani. A friss játékmenetet mutató előzetest azért megmutatjuk, hátha valakinél megkongatja a harangokat.

Ellenben a Lies of P című horrorjátékról annál több értelme van beszélni, ami egy groteszk Pinokkió-feldolgozás lesz. A világ és a játékmenet erősen emlékeztet a Bloodborne-ra, nem véletlen, hiszen egy soulslike-játékról van szó. Ennek megfelelően jó nehéznek ígérkezik a Round8 Studio alkotása, melynek főszereplője egy elhagyott vasútállomáson tér magához, egy olyan városban, amelyen eluralkodott az őrület. Pinokkió egyetlen támpontja a nála található cetli, amelyen az áll, hogy keresse meg Mr. Geppettót, ő minden kérdésére választ ad.

Mi az elsők közt vetjük bele magunkat ebbe a játékba, az tuti. Pontos megjelenés még nincs, annyit tudunk, hogy 2023-ban jön a Lies of P, erősen reménykedünk, hogy ezt legalább ne halasszák el.