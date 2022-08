Egy fityinget sem érdemes kiadni erre az új videójátékra

A 2006-ban útjára indított Saints Row-játéksorozatra már a kezdetek kezdetén rásütötték, hogy egy pofátlan GTA-klónról van szó. Épp ezért a harmadik résztől kezdve a Volition fejlesztőcsapata rettenetesen odafigyelt arra, hogy a lehető legőrültebb végeredményt adják ki a kezeik közül, és a Grand Theft Autótól elszakadjanak. A Saints Row: The Third ennek megfelelően irtó vad lett, beteg fegyverekkel csaphattuk agyon, lőhettük halomra ellenségeinket.

A Saints Row nevet pedig sikerült úgy átpozicionálni, hogy a felhőtlen, őrült szórakozás jusson az eszükbe róla az embereknek. Nem vicc, a negyedik részre már konkrétan az Egyesült Államok szuperképességekkel rendelkező elnökével lehettünk, akinek egy űrlényinváziót kellett megakadályoznia.

A nyílt világú játékszéria harmadik és negyedik része is jól teljesített a pénztáraknál, éppen ezért tűnt merész húzásnak, amit a Volition kitervelt: a 2022 augusztus 23-án PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox Series X/S-re kiadott Saints Row az egész franchise-t újraindította. Az új játék viszont grafikailag irtó csúnya és elavult lett, a játékmenet az első pár óra alapján unalmasabb, mint a szobánk sarkában lazuló pókot vizslatni órákon keresztül, a karakterek meg olyanok, mintha egy átlag CW-tinisorozatból ugrottak volna ki. Bár a hülyéskedés nagy ritkán működik a Saints Rowban, az akciójelenetek és legfőképp a lövöldözés rosszabbak, mint a Fortnite-ban, amit elég fájdalmas leírni.

A játék kiadóját, a Deep Silvert birtokló Embracer Groupot rögtön a megjelenés után elég nagy csapás érte, a Saints Row miatt 7 százalékot estek a svéd cég részvényei. Az Embracer Group nagy erőkkel törne be a játékospiacra, hiszen a Saints Row mellett a 2023-ban érkező Dead Island 2 is az ő berkeikbe tartozik. Nagy esély van rá, hogy a zombis címmel is buknak, a hányattatott sorsú Dead Island 2 lassan 10 éve készül.

Hogy minek köszönhető a hirtelen részvényesés? A Saints Rows megjelenésével egy időben kijöttek az első kritikák, amelyek nem kímélték a játékot.

A Gamesradar szerint a Volition által összerakott reboot frusztráló.

Az NPR arról ír, hogy a nyílt világú alkotás hemzseg a bugoktól.

Az amerikai IGN pedig elavultnak és repetitívnek bélyegezte a Saints Rowt.

Pedig a Saints Row-reboot alapötlete papíron nem hangzott rossznak, miszerint egy, Las Vegas által inspirált városban fogjuk a hülye haverjainkat, és eldöntjük, hogy lenyomjuk a helyi gengsztereket és mi leszünk az új górék.

A megvalósításba azonban jó nagy hibák csúsztak, erre az amatőr fércmunkára egy fityinget sem érdemes kiadni.

Főleg annyit nem, amennyit elkérnek érte jelenleg. Már-már a pofátlanságot súrolja az összeg, tessék megnézni az online store-okban és hüledezni rajta. A Saints Row ráncfelvarrása tehát finoman szólva sem sikerült, ehelyett csúnyán kiherélték a franchise-t, és úgy tűnik, várnunk kell még pár évet egy rendes rebootra. Persze az is benne van a pakliban, hogy az új rész után nem próbálkoznak többel a fejlesztők. A látottak alapján nem biztos, hogy akkora kár lenne, ha ennyire nincs már bennük ihlet.