Új trilógiával folytatódhat a The Witcher játéksorozat

Ha egy sokat látott gamert megkérünk, hogy legyen szíves, és mondjon három olyan szerepjátékot, amit érdemes kipróbálni egyszer legalább az életben, akkor nagy az esély arra, hogy ezek között lesz a The Witcher 3: The Wild Hunt.

A 2015-ben kiadott The Witcher 3-at az előző két részhez hasonlóan a lengyel CD Projekt Red készítette, akik annak idején aprópénzért vették meg Andrzej Sapkowski írótól a Vaják-regénysorozat adaptálási jogait, hogy aztán videójátékos folytatást készítsenek Ríviai Geralt, a mutáns szörnyvadász sztorijának. A 2007-ben megkezdett, négy évvel később a The Witcher 2: Assassins of Kingsszel folytatott, majd a Wild Hunttal lezárt trilógia hatalmas sikert aratott, nemcsak a kritikusok imádták, hanem a játékosok is. Csak a The Witcher 3 több mint 40 milliós példányszámban kelt el, ezzel a játékipar egyik valaha volt legkeresettebb terméké vált.

Bár az első két rész harcrendszere, legfőképp az első The Witcher játéké csúnyán elavult, addig a The Witcher 3: The Wild Hunt lassú, narratív, sztorizós stílusa ellenére is meg tudta fogni még a fiatalabbakat is. Legfőképp azért, mert a CD Projekt Red alkotása a Ciri utáni hajtóvadászattal, a veszélyes szörnyekkel, és a Yenneferrel való se veled, se nélküled románccal, valamint az élvezetes mellékküldetésekkel kerek, lezárt és az újonnan érkezőknek is élvezhető kalandot kínált.

A The Witcher komoly franchise-zá vált az elmúlt években, hiszen a nyolc regény, a kiegészítő képregények és a videójátékos trilógia mellett a Netflix is lecsapott a mutáns szörnyvadász, Ríviai Geralt kaladjaira. Henry Cavill főszereplésével készítettek sorozatot, mely Vaják címre hallgat magyarul és eddig két évad készült belőle. Úton a harmadik és, a rajongók pedig egy animációs előzményfilm mellett annak is örülhetnek, hogy The Witcher: Blood Origin címmel egy élőszereplős spin-off is jön még a Netflixre.

A Kontinens él és virul

A tévésorozat miatt az érdeklődés is érezhetően megnőtt, legfőképp a The Witcher 3 iránt, így nem lepett meg sokakat a hír, amikor a CD Projekt Red a szintén általuk készített Cyberpunk 2077 bukása után gyorsan jó hírt közölt: bejelentették idén tavasszal, hogy jön a „The Witcher 4”, ami egy új saga kezdete lesz.

A napokban a CD Projekt Red befektetői konferenciát tartott, ahol szóba került, hogy mégis mit jelent az, hogy új saga érkezik, erre az elnök, Adam Kicinski reagált.

Az első saga három játékból állt, ezúttal is egynél több folytatásban gondolkozunk. Jelenleg korai szakaszban tartunk, az új The Witcher-széria első felvonását készítjük elő

– mondta el a CEO, azt is megerősítve, hogy az új The Witcher alatt már az Unreal Engine 5 motorja dübörög majd, ami nagy előrelépés lesz az eddigi látványvilághoz képest.

úgy tűnik, hogy újabb The Witcher-trilógia van láthatáron. új Főszereplővel, a The Witcher 3 történéseinek ismeretében Ríviai Geralt vélhetően visszatér.

Az első három The Witcher nagy erőssége volt, hogy a mentéseinket és ezáltal a döntéseinket a következő részekbe át tudtuk vinni. Remélhetőleg a CD Projekt Red ezúttal is valami hasonlóban gondolkozik.

Addig is a gamerek annak a hírnek örülhetnek, hogy még 2022-ben megérkezik a The Witcher 3 újgenerációs konzolokra, azaz PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re felújított, és megszépített kiadása.