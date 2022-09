Assassin’s Creed-túladagolásunk lesz a következő pár évben

Az Ubisoft Forwardot úgy vártuk, mint más a karácsonyt, hiszen az éppen 15. évfordulóját ünneplő Assassin’s Creed-játéksorozattal kapcsolatban több érdekes bejelentésre is lehetett számítani. A pletykák arról szóltak, hogy a Mirage című új résszel kapcsolatos konkrétumok mellett legalább még két új Assassin’s Creedet bejelent az Ubisoft. Ehhez képest a kiadó mindenkit meglepett, amikor közel fél tucat folytatásról és egy vadonatúj, Inifinity nevű Assassin’s Creed-platformról is lerántotta a leplet.

Az Assassin’s Creed Mirage-t nagyon szerettük volna játékmenet-előzetesen megcsodálni, de kénytelenek voltunk beérni egy CGI-orgiához hasonlítható, átvezető videóval. Ebből kiderül, hogy az új játék főhőse Basim Ibn Ishaq lesz, akivel a két évvel ezelőtt kiadott Assassin’s Creed Valhallában már találkozhattunk. A Mirage története a IX. századi Bagdadba kalauzol, amikor Basim még fiatal tolvaj, akit a cselekmény során a titokzatos Hidden Ones nevű szekta fogad köreibe, hogy mesteraszaszint faragjanak belőle. A főhős tanítóját, Roshant az Emmy-díjas színésznő, Shorhreh Aghdashloo szólaltatja meg, akinek az orgánuma már a trailerben könnyen felismerhető és rettenetesen emlékezetes.

A Mirage-t afféle visszatérésnek szánja az Ubisoft a kezdetekhez, a 15-20 órás játék nagyon hasonlít majd Altair 2007-es sztorijához: azaz a szerepjátékos elemek és a túlságosan nyílt világ helyett egy sokkal kötöttebb, történetorientált és a célpontok kiiktatására összpontosító, parkouros felvonást kapunk. A kiadó nem is kér többet az Assassin’s Creed Miragért, mindössze ötven dollárt, ami igencsak méltányos árcédula. Az AC Mirage valamikor 2023-ban jelenik meg. Hátha jó lesz, mi bízunk benne.

Ahogy fentebb említettük, Assassin’s Creed Infinity néven az Ubisoft bevezet egy új platformot, ahonnan az összes orgyilkosos videójáték elérhető lesz a jövőben. Az első olyan alkotás, amely az Infinityn elérhetővé válik, a feudális Japánba visz el bennünket, és egyelőre végleges címe sincs: Assassin’s Creed Codename Red névre hallgat a videójáték, az Ubisoft Quebec fejleszti. Az ígéretek szerint a gamerek kiélhetik benne azt a régi vágyukat, hogy egy shinobi, vagyis japán szamuráj gúnyájába bújjanak és igazságot osszanak.

Emellett jön még az Assassin’s Creed Codename Hexe is a későbbiekben, az Ubisoft Montreal alkotása az eddig látott játékokhoz képest nagyon más lesz. Abban a tekintetben, hogy a XVI. század Közép-Európájában járunk majd, amikor a Német-római Birodalom a csúcsán volt, és a boszorkányüldözések és egyéb paranormális jelenségek és fantáziák is helyet kapnak benne.

Egy új mobiljáték is érkezik Assassin’s Creed Codename Jade néven. A Krisztus előtti 215-ben mehetünk felfedezőútra benne, többek között a nagy falat is körbeugrálva. Az alternatív történelmi játéksorozatban eddig mindig megadott karakterekkel lehettünk, a Jade ebből a szempontból formabontó lesz, hiszen mi magunk alkothatjuk meg a hősünket a saját szájízünk alapján.

Ez utóbbi játékról érdemes tudni, hogy az Ubisoft a Netflixnek készíti, a két cég között együttműködés indul,

és a mobiljáték mellett a Netflixen debütál egy élőszereplős Assassin’s Creed tévésorozat is.

A korábban Michael Fassbender főszereplésével készített, 2016-os mozifilm nem sült el a legjobban, de az AC világa sok potenciált rejt magában. Így a Netflix-szériát korántsem temetnénk előre.

A Valhalla rajongóinak jó hír továbbá, hogy úton van a The Last Chapter című kiegészítő is, amely lezárja Eivor történetét. Az északi mitológiában vájkáló, legutóbb megjelent játéktól tehát búcsúzhatunk, és bár az eddig kiadott DLC-khez képest a The Last Chapter nem tűnik annyira grandiózusnak, biztosan sokak számára lesz érzékeny a búcsú. Az Assassin’s Creed Valhalla utolsó kiegészítője várhatóan még idén kijön.