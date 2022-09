Kitört a botrány, halálra dolgoztatják ennek az új horrorjátéknak a készítőit

A túlóráztatás a videójáték-iparban egy különösen komoly probléma, sűrűn előfordul, hogy a fejlesztő szakembereket a nagy cégek ráveszik, hogy heti 60-80-100 órákat görnyedjenek a monitorok előtt, extra juttatások nélkül. A stúdiók azt használják ki titkon, hogy olyan munkaerő áll a rendelkezésükre, akik ezt az egészet fanatikusan csinálják, ám az úgynevezett „crunch-kultúra” végeredményben többet árt, mint használ: a fáradtság miatt a munkaminőség csökken, a kollégák közti feszültség nő, és az emberek egészsége is gyorsan megsínyli az egészet.

Az elmúlt években jó pár tripla A-s videójáték esetében derült fény arra, hogy a fejlesztőit kényszertúlóráztatták. Az Overkill-féle The Walking Dead például főképp emiatt jelent meg játszhatatlan állapotban, a Red Dead Redemption 2 című, 2018-as westernjáték esetében a vezető író, Dan Houser állt elő olyan nyilatkozattal, hogy csapata heti 100 munkaórákat is lenyomott. A sornak ráadásul ezzel koránt sincs vége.

A Polygon nevű lap 2019 tavaszán közölt megdöbbentő írást arról, hogy az Epic Games által jegyzett Fortnite konkrétan a sikerességével kényszerítette a készítőket a túlórára. A battle royale játék hatalmasat robbant, és sokmilliós közösséget kellett és kell a mai napig kiszolgálniuk a fejlesztőknek, ami 70 órás munkahetekhez, toxikus, stresszes hangulathoz vezetett a cégen belül. Ezeket az állításokat az újságnak tucatnyi forrás erősítette meg,

kifejtve, hogy a kollégák random elsírják magukat nap közben a bennük lévő feszültségtől, nem bírnak aludni, és a baráti kapcsolataik is szépen lassan tönkremennek, mert az újabb patchekkel és tartalmi frissítésekkel a gamerek kedvére kell tenniük. Másképp kampó a Fortnite-nak.

A crunch rányomta a bélyegét a Fallout: 76-ra is, de az általunk egyébként kedvelt Lego Star Wars: The Skywalker Saga megjelenését is hasonló, kegyetlen munkakörülmények árnyékolták be.

Megfeszített tempóban készül a The Callisto Protocol is

December 2-án érkezik a Striking Distance Studios túlélő horrorjátéka, a The Callisto Protocol, melyben 2320-ban járunk, és egy börtönkolóniából kell kiszabadulnunk, amely a Jupiter egyik holdján található. Kellemetlen helyről van szó, tekintve, hogy egy űrlényinvázió is kitör rajta, csak hogy ne legyen könnyű dolgunk.

A The Callisto Protocolt sokan rögtön a Dead Space-sorozathoz hasonlították, nem véletlenül, kiköpött mása annak. Ráadásul a fejlesztést az a Glen Schofield vezeti, aki korábban a Visceral Gamesnél a Dead Space-en is ügyködött, amelyben egy Isaac Clarke nevű mérnök szkafanderébe bújtunk, és űrbéli szörnyetegeket mészároltunk halomra.

Glen Schofield nemrég írt ki egy botrányt kavart posztot Twitteren a The Callisto Protocollal kapcsolatban:

Heti 6-7 napot dolgozunk. Fáradtak vagyunk, ki vagyunk fulladva, a Covid is nehezíti a dolgunkat, de nem állunk le. Senki nem kényszerít rá minket, de így is tesszük a dolgunkat. Bugokat, glitcheket javítunk, 12-15 órákat gürizünk. Ez a videójátékok világa. Kemény munka. Reggeli, ebéd, vacsora, köztük meló. Imádjuk, ezért csináljuk.

A játék direktora, miután sokan nekiestek, gyorsan rájött a hibájára, és törölte a megnyilatkozását. Ám az internet nem felejt, és a Bloomberg újságírója újra feltöltötte az egyesek szerint a crunchkultúrát dicsőítő véleményt.

Schofield végül elnézéskérésre kényszerült, amelyben azt írja:

Aki ismer, tudja, milyen szenvedélyes vagyok azokkal az emberekkel kapcsolatban, akikkel együtt dolgozom. Korábban azt írtam Twitteren, mennyire büszke vagyok az erőfeszítésekre és a sok-sok órára, amiket a csapat ebbe a játékba belerak. Megkövetem magam. A szenvedélyt és a kreativitást értékeljük, nem a hosszú munkaórákat. Elnézést kérek a csapattól.

Míg a lengyel CD Projekt Red előre kijelentette, hogy az új The Witcher fejlesztése során minden erővel azon lesznek, hogy túlóráztatás nélkül rakják össze a fantasyjátékot, számos stúdiónál komoly gondokat okoz még mindig a jelenség.

Fog is még a jövőben, tesszük hozzá gyorsan, főleg, ha hasonló szerencsétlen posztok vagy véletlen elszólások születnek. Nem kérdés azonban, hogy Schofield Twitter-posztjával jó nagy öngólt rúgott most.