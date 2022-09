Végre kiderült, mikor folytatódik az elmúlt évek legjobb fantasyja

A Nintendo Switch egyik, ha nem a legkiemelkedőbb játéka volt mostanában a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, amelyet 2017 márciusában adtak ki Switchre. A történet középpontjában a franchise előző részeihez hasonlóan Link karaktere áll, aki ezúttal amnéziás, és százéves szendergését követően tér magához. A helyszín Hyrule megtépázott birodalma, amely fölött a rémesen gonosz Calamity Ganon uralkodik.

A Breath of the Wildot minden idők egyik legjobb nyílt világú fantasyjának tartják, amely simán felveszi a versenyt többek között a The Witcher 3: Wild Hunttal, a Skyrimmal vagy az Elden Ringgel. A hangvétel nem annyira borús, mint a nagy riválisoknál: helyette inkább a meseszerű grafika, az elbűvölő NPC-k dominálnak, na és persze kihívásokból is bőven akad. Nem annyira könnyű feladat azért egy ekkora térképet teljesen szabadon bejárni, és a főellenségek ugyancsak izzasztók helyenként.

Fotó: Nintendo / YouTube

Néhány technikai hibája ellenére az újságírók is elájultak annak idején a The Legend of Zelda: Breath of the Wildtól, amely a Nintendo Switch egyik nyitócíme volt, 2022-ig közel harmincmillió példány kelt el belőle.

Igaz, hogy a The Breath of the Wild két éve kapott egy mellékágat, Hyrule Warriors: Age of Calamity címmel, de mi ettől a spin-offtól egyáltalán nem ájultunk el. A hack-and-slash stílust egyszerűen képtelen volt bevenni a gyomrunk, hiába kínált izgalmas előzménysztorit az Omega Force által fejlesztett cím.

Az első hivatalos hírek a 2019-es E3-on érkeztek meg a Breath of the Wild folytatásáról, de pár kedvcsináló és amúgy elég semmitmondó előzetes kivételével a Nintendo nem volt hajlandó komolyabb konkrétumokat mutatni a második részből. Az indoklás szerint azért nem árulták el az eredetileg 2022-re tervezett, de későbbre halasztott játék címét sem, mert az spoileres információ lett volna.

A várakozás jó sokáig tartott, de végre vége. A legutóbb megrendezett Nintendo Direct eseményen leleplezték a híres fantasy-játéksorozat új felvonását, és az is kiderült, mikor kerül a polcokra.

A Breath of the Wild második része The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom néven jelenik meg, 2023. május 12-től lesz megvásárolható Nintendo Switch-konzolra.

A bejelentés mellé egy új trailer is dukált, ami újfent azt erősíti meg, hogy a Tears of the Kingdomban nemcsak a földet, hanem a levegőt is uralmunk alá hajtjuk majd Linkkel. Még látványosabb és élvezetesebb módon, mint azt a 2017-es The Legend of Zeldában tehettük. Itt tesszük hozzá, hogy a Nintendo félelmei teljesen alaptalannak bizonyultak, mert a cím egyáltalán nem lő le semmit, a gamereknek továbbra sincs fogalmuk arról, hogy pontosan miről szólhat a történet.

Ami a fantasykat illeti, jelenleg a God of War Ragnarök mellett az új The Legend of Zeldát várjuk a legjobban, fel is írtuk a naptárunkba. A Nintendo játékának a maga műfaján belül tényleg nincsen vetélytársa, a Genshin Impact a kanyarban sincs Linkhez és Zeldához képest.