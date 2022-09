Második világháborúba készül a Marvel, itt vannak az első részletek

Izgalmas bejelentésekből kicsit sem volt híján a Disney saját expója, a D23, amelyet szeptember 9-től tartottak 11-éig. Végre valahára összeállt a Thunderbolts című mozifilm csapata, amely a Marvel Öngyilkos Osztaga lesz, azaz egy olyan alakulat, akik alapvetően gonoszok vagy antihősök voltak korábban, most mégis a világ megmentésére sietnek. Bejelentésre került az élő szereplős Az oroszlánkirály előzménye, a Mufasa, mutattak egy csomó Pixar-újdonságot, és az új Indiana Jonest is hype-olták egy kicsit.

A videójátékokat illetően félórás szekcióban foglalkoztak azzal, mire készül a jövőben a Marvel és a Disney. Itt egyértelműen kiemelkedett a még cím nélküli, teaser trailerrel bemutatott új Amerika Kapitány-játék. Ezt az Uncharted készítője, Amy Henning jegyzi. Pontosabban a szakember által 2019-ben verbuvált Skydance New Media csapata, akik legalább egy éve dolgoznak már a projekten.

Annyit már most tudunk, hogy a vélhetően 2024 végén érkező Marvel-játékban Steve Rogers mellett Fekete Párduc is játszható karakter lesz. A wakandai hős gúnyájába azonban nem az MCU-filmekből ismert T'Challa bújik, hanem az ő nagyapja, Azzuri. Rajtuk kívül Gabriel Jonest, amerikai katonát és a Howling Commandos tagját, illetve Nanalit, a wakandai kémhálózat vezetőjét is irányíthatjuk majd.

Az Amerika Kapitány-játék sztorija azelőttre kalauzol, hogy az első Bosszúálló jégbe fagyott volna jó pár évtizedre, a főellenség pedig nagyon egyértelműen a Hydra titkos szervezete lesz.

Ha Amy Henning személyéből indulunk ki, akkor egy globális sztorinak ígérkezik a videójáték, az Unchartedhez hasonlóan, ahol a legkülönbözőbb helyszíneken: földön, vízen, levegőben kalandoztunk Nathan Drake-kel.

Sokan arra tippeltek, hogy a második világháborús Marvel-játék esetleg kooperatív lehet majd, de ezt az alkotó erősen cáfolta, sem online, sem pedig couch coopra nem lesz lehetőség. Úgy tűnik, sikerült tanulni a Marvel's Avengers bukásából, és Henningék inkább a 2018-as, nagy sikert aratott Marvel's Spider-Man és a gamerek által igencsak kedvelt Marvel's Guardians of the Galaxy által kitaposott úton próbálnak tovább haladni.

A Marvel nagyszerű partner ebben az együttműködésben, így hatalmas élmény számunkra ezt az eredetsztorit elkészíteni a rajongóknak, és hősök új, ebben a felállásban még nem látott csapatát bemutatni

– nyilatkozta Amy Henning, utalva arra, hogy Steve Rogers itt még pályakezdő fiatal lesz, vélhetően Fekete Párduc tehát afféle mentorszerepben tűnhet fel a kalandban. Vagy lehet, hogy nemezisként? Izgatottan várjuk az újabb fejleményeket.