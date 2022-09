A lengyel CD Projekt Redtől a The Witcher-trilógia miatt sokat vártak a gamerek, pontosan emiatt koppant mindenki hatalmasat, amikor négyévnyi fejlesztést követően 2020 decemberében végre megjelent a Cyberpunk 2077 című sci-fi RPG, de valami irtózatosan pocsék állapotban. Xbox One-on és főképp PC-n kevésbé voltak zavarók a glitchek és bugok, ugyanakkor PlayStation 4-en annyira rosszul futott egy időben a videójáték, hogy a Sony kénytelen volt levenni a PlayStation Store-ból addig, míg a fejlesztők elviselhetőbb állapotba nem pofozták a terméküket.

A Cyberpunk 2077-et mostanra odáig polírozták, hogy a PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re kiadott, új generációs változatai már szépen futnak. A történettel, valamint Night City városával és a robotkezű Keanu Reevest maga elé képzelgő V karakterével meg soha nem volt gond. Igaz, hogy nem lett olyan forradalmi a CD Projekt Red újdonsága, mint ahogy azt beharangozták, egy teljesen korrekt, a Szárnyas fejvadászra emlékeztető futurisztikus GTA-klónnak örülhetett végül a közönség. Már, aki a későbbiekben kitartott, és megvárta a frissítéseket.

Szeptember 13-án mutatta be a Netflix a videójáték világában játszódó Cyberpunk: Edgerunners című új, 10 részes animesorozatot, amelyet gyönyörű rajzolása, immerzív világa és szimpatikus figurái miatt máris az év legjobbjai között emlegetnek. A főszereplő egy utcakölyök, aki miután mindent elveszít egy autós lövöldözésben, lemerül az alvilágba.

„Ébresztő, szamuráj!”

Amikor a The Witcher harmadik évadát bemutatták, megírtuk, hogy a videójáték körüli érdeklődés megnőtt. Most valami hasonló dolog történt a Cyberpunk: Edgerunners kapcsán is. Augusztusban maximum 16 ezren nyomták egyszerre Steamen a Cyberpunk 2077-et, a napokban azonban

a SteamDB mérései alapján előfordult, hogy 85 ezernél is többen alámerültek Night City mocskába. A Cyberpunk 2077 a megjelenése óta soha nem volt ennyire népszerű. Ez a szamuráj bizony tényleg felébredt.

A Cyberpunk 2077 ezzel az eredménnyel jócskán megelőzte például az Elden Ringet, amely 2022 legnagyobb szenzációja videójátékos fronton. A Netflix-széria mellett valószínűleg az is közrejátszhatott a nagy érdeklődésben, hogy nemrég élesítette a CD Projekt Red az 1.6-os frissítést, ami az Edgerunnershez kapcsolódó új mellékküldetések mellett a játékmeneten is javított.

A rajongóknak jó hír, hogy a Cyberpunk 2077-hez a jövő év során érkezik a Phantom Liberty című nagy DLC, mely Night City új városrésze mellett új és régi karaktereket is hoz magával, többek közt visszatér a Keanu Reeves-féle, kőkemény Johnny Silverhand is a porondra.