Beigazolódott a pletyka, visszatér Vasember

Az Electronic Arts kemény fába vágta a fejszéjét, a nemrég a gamer-társadalom felét magára haragító kiadó nagy bejelentést tett: a Motive Studióval együtt egy Vasember-játékot készítenek. Nem is akármilyet: egyjátékos, történetalapú, külsőnézetes akciókalandot.

A készülő alkotásnak hivatalos címe nincsen még, korai fázisában jár a fejlesztés, az EA azonban elhivatott a játékkal kapcsolatban, amely a közreműködő Marvel Games kreatív direktora szerint egy szerelmes levél lesz a legendás hőshöz.

A Marvel playboy szuperhőse, vagy inkább szuperhős playboya nem sűrűn bukkan fel videójátékos fronton egymaga. Igaz, PlayStation VR-ra elkészítették az Iron Man VR-t még 2020-ban, ám ezen kívül Tony Starkot csak a Marvel's Avengersben irányíthattuk, ahol a Bosszúállók, köztük Thor, Amerika Kapitány, Fekete Özvegy, Kamala Khan és Hulk oldalán verhettünk szét a végtelenségig az életünkre törő robotokat.

A Marvel's Avengers jó nagy csalódás volt, főleg, ha a 2018-ban kiadott Marvel's Spider-Manhez vagy akár a Marvel's Guardians of the Galaxyhez viszonyítunk. A live service, és a folyamatosan érkező új hősök, pályák, küldetések ígérete megbukott és érdektelenségbe fulladt. Olyannyira, hogy a cikk írásának pillanatában a SteamDB adatai szerint az Avengers-játékot 324-en játsszák PC-n, és az elmúlt 24 órás csúcs is mindössze 387 felhasználó volt.

Iron Man arrives in an all-new single-player, third-person, action-adventure title, now in early development from @MarvelGames and @MotiveStudio! pic.twitter.com/Vln3J5YXGG — Iron Man (@Iron_Man) September 20, 2022

Az új Vasember-videójátékban azért is bízhatunk, mert a készülését az az Olivier Proulx vezeti, aki a Marvel's Guardians of the Galaxyn is dolgozott. A szakember az Eidostól érkezett a Motive Studióhoz, idén márciusban.

Megtiszteltetés, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy a modern szórakoztatóipar egyik legikonikusabb szuperhőséről készítsünk videójátékot. A célunk, hogy egy új, és eredeti sztorit írjunk, amit a sajátunknak nevezhetünk. A Marvel ebben abszolút partnerünk, sőt biztatnak minket, hogy frissen álljunk hozzá Vasemberhez

– nyilatkozta Proulx.

Nem kérdés, hogy a Marvel Filmes Univerzumában látott, Vasemberként sokak által megszeretett Robert Downey Jr. valami teljesen egyedülállót tett le az asztalra 2008-tól a 2019-es Bosszúállók: Végjátékig. Épp ezért izgalmas, hogy új iterációval próbálkozik a videójátékipar. Hátha nem szúrják el.