Ki nem találná, melyik filmsztár kerül be a FIFA 23-ba

Jason Sudeikist az amerikai vígjátékok kedvelői jól ismerhetik, a 47 éves színész olyan, idehaza is közkedvelt mozifilmekben volt látható, mint az Elhajlási engedély, a Förtelmes főnökök és a Családi üzelmek. A komikus 2020-ban a tévéképernyőn is nagy sikert aratott, az Apple TV+ dramedyjében, a Ted Lassóban. A széria rögtön az első évadával 20 Emmy-jelölést gyűjtött be, a 2021-ben megrendezett gálán a Legjobb vígjátéksorozat kategóriában győzni tudott, ezzel többek közt olyan vetélytársakat lesöpörve, mint a Cobra Kai, A légikísérő, és a Hacks.

Fotó: EA Sports FIFA

A Ted Lasso története egy amerikaifoci-edzőt állít a középpontjába, aki azért érkezik Angliába, hogy az első osztályban, a Premier League-ben játszó AFC Richmondot gatyába rázza. A feladat nem egyszerű, hiszen Sudeikis karaktere még a játék szabályait is alig ismeri. Ráadásul egy cselszövés kellős közepébe csöppen: a klub jelenlegi tulajdonosa, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) abban reménykedik, hogy a tréner megbukik, ezzel pedig a nő bosszút tud állni hűtlen exférjén.

Az Apple TV+ sorozata egy közel sem tipikus underdog sztori, amelyben egy edző, és cinikus, kezelhetetlen, helyenként életunt játékosokból álló csapata minden odds ellenére sikerre tör.

Tényleg inspiráló alkotásról van szó, de még így is meglepett bennünket a bejelentés, amit az Electronic Arts tett. A kiadó közölte, az AFC Richmondot is irányíthatjuk majd a FIFA 23-ban, természetesen Ted Lassóval az oldalvonal mellett. Hazai pályán pedig átélhetjük a Nelson Road-stadion hangulatát, amit a sorozat nézői jól ismerhetnek már.

Az AFC Richmondot a „Rest of the World” kategóriában kell keresni a szeptember 30-án megjelenő sportjátékban, a klubot karrier módban, kickoffban, és online meccsek során is használhatjuk. A sorozat főszereplője, Ted Lasso pedig úgyszintén elérhető lesz a menedzser karrier módban.

A sorozat sztárjai közül a Jamie Tartt nevű sztárcsatárt alakító Phil Dunster nyilatkozott a legizgatottabban, aki már vagy 20 éve hallgatja rongyosra a FIFA 99 zenei albumát. „A fifázás majdnem függőség számomra. Általában az AFC Wimbledonnal vagyok, ez a kedvenc csapatom, akiket a csúcsra vezetek, hogy Leo Messit leigazolva gyaluljuk a fűbe az ellenfeleket a Plough Lane-en.”

Tartton kívül a sorozat olyan karakterei is benne lesznek a FIFA 23-ban, mint Roy Kent, Dani Rojas, Sam Obisanya, és Isaac McAdoo.

A FIFA 23 PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Google Stadiára is megjelenik pár napon belül.