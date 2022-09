Letartóztatták a tinédzsert, aki kiszivárogtatta a GTA 6-ot

Oxfordshire-ban kerítették kézre a londoni rendőrök azt a mindössze 17 éves hackert, aki a The Desk újságírója, Matthew Keys szerint elkövette minden idők legsúlyosabb videójátékos szivárogtatását, amikor a Grand Theft Auto épp készülő, hatodik részének eddig nem látott felvételeit közzétette az interneten.

A Rockstar Gamest és úgy összességében a játékipart is sokkolták a történtek, 50 perc terjedelemben, 90 videórészlet látott napvilágot a múlt héten, és bár az anyagok nagy részét sikerült eltávolítani, visszafordíthatatlan károk érték a fejlesztőcsapatot. A GTA-franchise mindig is a realisztikusságára épített, ezért fogytak a játékok sokmilliós példányszámban, a félkész verzió kikerülése azonban sokak szerint pont a játéknak ezt az illúzióját verheti szét. Nemcsak a készítési folyamatra, hanem a marketingre is negatív hatással lehet a hackertámadás.

A GTA 6 szivárgása az FBI figyelmét is felkeltette, végül ők és a brit kiberbűnözéssel foglalkozó hatóságok együttműködésben kapták el a fiatalt, akit a Laspus$ nevű hackercsapattal hoztak összefüggésbe. A Laspus$ olyan nagy cégekkel szemben elkövetett digitális behatolásokért felelős, mint a múlt héten az Ubert ért adatlopás, de a Microsoft, a Cisco, a Samsung, az Nvidia, és az Okta is az áldozataik között volt. A csoportosulás 2021-ben bukkant fel először, amikor Brazília egészségügyi minisztériumát törték fel. Aztán jó ideig inaktívak voltak, pont ezért meglepő a hirtelen felbukkanásuk.

A tini hacker által okozott kár már csak azért is visszafordíthatatlan, mert a videók lerántották a leplet arról, hogy a GTA 6 tényleg Vice Cityben játszódik, és afféle Bonnie és Clyde-sztori lesz, egy-egy férfi és női főszereplővel.

Mivel a feltételezett elkövető kiskorú, így a nevét nem is hozták nyilvánosságra. Az ügyet tovább súlyosbíthatja, hogy a hacker zsarolta is egy ideig a Rockstar Gamest, amikor kijelentette, nála van a GTA 5 és a GTA 6 forráskódja, és felszólította a kiadót, hogy fizessenek neki, máskülönben eladja ezeket.

A Grand Theft Auto 6 készítője korábban hivatalos közleményt is kiadott a hackertámadással kapcsolatban, ebben azt írták, hogy a fejlesztésre hosszú távon semmi hatása nem lesz az esetnek. Ellenben elképesztően csalódottak, hogy így láttak napvilágot az első információk az új játékról.

A GTA 6 legkorábban valamikor 2025-ben jelenhet meg.