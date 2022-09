Kész horror az IKEA-ban éjszakázni, legalábbis ebben az új játékban

Sűrűn halljuk, hogy a videójáték-iparban egyre kevesebb az ötlet, és amikor azt látjuk, hogy a filmekhez hasonlóan sorban jönnek velünk szembe a klasszikus címek remake-jei, hajlamosak vagyunk elfogadni ezt az állítást. Egészen addig, amíg az indie-játékokra nem vetünk egy pillantást, mert a független fejlesztők azért sűrűn eleresztik a fantáziájukat. Mégpedig elég vadul.

Fotó: IGN / YouTube

Erre jó példa a The Store is Closed, amelynek éppen zajlik a Kickstarter-kampánya. A The Story is Closed egyszemélyes szerelemprojekt, Ziggy munkája, amelyben az IKEA-hoz feltűnően hasonlító (még a kék-sárga logó is stimmel), STYR fantázianévre keresztelt bútorboltban ragadunk éjszakára, ahol az életünkre törő, eladóknak álcázott, szörnyűséges lények elől kell bujkálnunk.

A túlélőhorrorban, amelynek alapvetése kicsit a The Forestre emlékeztet, szétszedhetjük a kiállított bútorokat, hogy bázist építsünk magunknak, a konyháról húsgolyókat lopkodhatunk, és közben fegyvereket kell gyártanunk, hogy ép bőrrel megússzuk a kalandot. A cél, hogy a labirintusra emlékeztető áruházból megtaláljuk a kiutat – a dolgunk viszont nem lesz egyszerű, mert a térkép folyamatosan változik és növekszik körülöttünk.

A The Store is Closed elég rémisztőnek tűnik tényleg, így örömmel könyveltük el, hogy megkapjuk a lehetőséget arra, hogy online co-opban, a haverokkal együtt nyomulhassunk. Az előzetes alapján nem árt majd az erősítés, mert ahogy telnek az éjszakák, úgy válnak a STYR-ben ólálkodó bestiák egyre agresszívabbá.

Mutáns lényekből nem lesz hiány a játékban, a menedzserek hatalmas, a falakat áttörő szörnyetegek lesznek, akiket egy Karen helyében se hívnánk a pulthoz. De járőröznek majd az „IKEA-ban” két lábon járó tévékészülékek, valamint a próbababákra is érdemes lesz odafigyelni.

A horrorjáték 2024 végén PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re jelenik meg.