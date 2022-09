Öt új játék, ami miatt megéri októberben kontrollert ragadni

A koronavírus-járvány csúnyán rányomta a bélyegét nemcsak a mozikra, amelyek időszakosan voltak csak nyitva – és a jegyeladásokon a hiátus hatása a mai napig érezhető –, hanem a szórakoztatóipar más ágaira is, például a videójátékokra. 2022-ben részben ennek köszönhető, hogy a fejlesztők durva csúszásokban vannak. Külön cikkben szedtünk össze néhány olyan sokak által várt AAA-s alkotást, amelyek idén már nem jönnek ki.

Októberben azonban úgy tűnik, végre kicsit magához tér a játékipar is, és annak ellenére, hogy például a Forspoken című PlayStation-exkluzív fantasy sem érkezik meg ebben a hónapban, bőségesen válogathatnak majd a gamerek a kínálatból. Izgalmasabbnál izgalmasabb címek debütálnak ugyanis.

Overwatch 2

Október 4-én jön ki a Blizzard Entertainment szebb napokat is látott multis hőslövöldéjének folytatása, amelyet a kritikusabb hangok másfeledik résznek tartanak inkább. Az Overwatch 2 a mai trendekhez igazodva ingyenesen játszható lesz, és amellett, hogy a már ismert karakterek ráncfelvarráson esnek keresztül, vadonatúj hősök, pályák is érkeznek, hogy kicsit feldobják az élményt. Az eddigi 6v6-os meccsek helyett már 5v5-ben gyepálhatjuk egymást az Overwatch 2-ben, a loot boxok is eltűnnek a játékból, a szerencsejátékozás helyét battle pass-rendszer veszi át. A későbbiekben várható még sztorialapú PvE-mód is, de azt még nem tudni pontosan, hogy mikor. Az Overwatch 2 PC mellett PlayStation 4-re és 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switchre jelenik meg.

Scorn

A kizárólag PC-re és Xbox Series X/S-re készített Scorn az előzetesei alapján igazi rémálomnak tűnik. Nem csoda, hiszen a szerb Ebb Software alkotása bevallottan A nyolcadik utas: a Halál című filmben látott alienek dizájnját és stílusát veszi alapul. A Scornban egy humanoidot alakítunk, aki furcsa szörnyekkel néz farkasszemet egy idegen bolygón. Ha mindez nem lenne elég, biomechanikus fegyverek állnak majd a rendelkezésünkre a harchoz, ezek egészen konkrétan úgy lesznek használhatóak, hogy rácsatlakoznak a karakterünk testére. Tessék megnézni a videót, egészen gyomorforgató. Ettől még biztosan kipróbáljuk, nem is olyan sokára, hiszen október 21-ről előrehozták a megjelenést 14-ére.

A Plague Tale: Requiem

Az Asobo Studio által fejlesztett A Plague Tale: Innocence a 2019-es év egyik nagy meglepetése volt. A játékban egy testvérpárt, Amiciát és kisöccsét, a gyengélkedő Hugót alakítottuk. A 14. századi Franciaország, a félelmes inkvizíció és az állig felfegyverzett katonák mellett egy titokzatos, pestist terjesztő patkányinvázió elől is menekülnünk kellett. A történelmi fantasy nemcsak a jól megvalósított lopakodás, hanem az élményszámba menő szinkron, és a hangulatos környezet miatt is emlékezetes lett. Olyan játék volt az A Plague Tale, aminek tényleg lelke van. A folytatástól, az október 18-án PC-re, Nintendo Switchre, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re érkező Requiemtől is sokat várunk, amelynek története 6 hónappal az eredeti játék után veszi fel a fonalat, amikor Amicia és Hugo Dél-Franciaországba utaznak, hogy megkeressenek egy szigetet, ahol vélhetően tudják a megoldást a kisfiú betegségére.

Gotham Knights

Batman halott, így szövetségeseinek kell átvenniük a rendfenntartás feladatát Gotham városában, ahol hirtelen elharapódzik a bűnözés. A WB Games Montréal új játékában olyan ismert, a DC-képregényekben látott hősök gúnyájába bújhatunk, mint Nightwing, Batgirl, Robin és Red Hood, miközben a Court of Owls mellett más főgonoszok, mint például Harley Quinn és Mr. Freeze, valamint a Pingvin, állják utunkat. Az Arkham-szériához hasonlóan a Gotham Knights is nyílt világú lesz, de az RPG-elemek jóval hangsúlyosabbak lesznek benne, és kerül a játékba kétfős kooperatív mód is.

Call of Duty: Modern Warfare II

Ezúttal az Infinity Ward csapata készítette az idei, éppen soros Call of Dutyt, mely a 2019-es Modern Warfare második része, a franchise 19. felvonása, és október 28-án jön PC mellett PlayStation 4-re és 5-re, Xbox One-ra, valamint Xbox Series X/S-re. Amellett, hogy az első Modern Warfare-hez, mármint a reboothoz képest a játékmenetet felturbózzák, a multiplayerbe is számos új játékmód érkezik, többek közt a Knockout, ahol két csapat próbál biztosítani egy csomagot, limitált élettel rendelkezve, míg a Prisoner Rescue-ban egy támadócsapat próbálja kihozni a túszt, és a védekezők elbarikádozva magukat akadályoznák meg ezt. A sztorimódban olyan visszatérő arcoknak örülhetünk, mint Captain John Price, Gaz, Ghost, vagy Soap MacTavish. A single player mód 2022-ben játszódik majd főszerepben a Task Force 141-gyel, akik egy terrorista szerveződés mellett ráadásképp egy drogkartellel is kénytelenek lesznek megharcolni.