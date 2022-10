Nemcsak a techóriások, hanem a játékfejlesztők is nehéz cipőben járnak, ha szivárogtatásokról van szó, a mániákus rajongók, esetlegesen hackercsapatok ugyanis mindent megtesznek annak érdekében, hogy idő előtt információhoz jussanak egy-egy, még készülőfélben lévő projekttel kapcsolatban.

Vannak persze esetek, amikor a gyártók szándékosan hintenek el információmorzsákat következő játékukról, ezzel is fenntartva az érdeklődést, a legtöbb esetben azonban előre be nem tervezett szivárogtatásról van szó. Az utóbbi esetekből gyűjtöttük most össze a teljesség igénye nélkül az általunk vélt öt legviccesebb, legizgalmasabb történetet.

Fallout 4

2013-ban még semmit sem lehetett tudni a Fallout játéksorozat negyedik részéről, az akkori pletykák csak arról szóltak, hogy az új játék Bostonban játszódhat, amit a rajongók egy ideig el is hittek. Ezt követően azonban egy névtelen elküldte a Kotakunak a Project Institute castingdokumentumait, köztük egy forgatókönyvet is, melyről hamar kiderült, hogy az bizony a Fallout 4-é. A forgatókönyvből fény derült bizonyos karakterekre, a helyszínre és a nyitó párbeszédre vonatkozó részletekre is, a hab a tortán pedig az, hogy a vállalatok még mindig nem tudják, hogy a forrás hogyan jutott hozzá a dokumentumokhoz.

Assassin’s Creed Odyssey

Ha őszinték szeretnénk lenni, az elmúlt évek tulajdonképpen bármelyik Assassin’s Creed játékát idesorolhattuk volna, hiszen valamilyen szinten mindig kitudódott egy-két információ az aktuálisan még be nem jelentett részről. Ez persze nem véletlen, a rajongói bázis hatalmas, a közösség egyszerűen odavan a Ubisoft játékáért, melynek nemrégiben egyébként nem egy, nem is kettő, hanem egyenesen négy új részét jelentették be – 2023-ban érkezik az Assassin’s Creed Mirage, a távoli jövőben pedig a feudális Japánban játszódó Code Red, illetve a minden eddiginél titokzatosabb (és félelmetesebb?) Code Hexe. Ráadásul a mobil gamerek sem maradnak AC nélkül, teljes értékű, tripla A-s játékként érkezik telefonokra szintén valamikor a jövőben a Kínában játszódó Code Jade is.

Na de vissza a szivárogtatásokhoz, melyek közül a legviccesebb talán az Assassin’s Creed Odyssey-vel történt. Ezt a játékot ugyanis nem hackerek és nem is a fejlesztők szivárogtatták ki – létezését egy hivatalos, licenszelt kulcstartó leplezte le, mely a kelleténél hamarabb landolt bizonyos üzletek raktárában, azt pedig mondanunk sem kell, hogy az erről készült képek azonnal elárasztották az internetet.

Assassin’s Creed Unity

Mint írtuk, tényleg szinte bármelyik Assassins’s Creed játékot idesorolhattuk volna, az Odyssey mellett azonban a Párizsban játszódó Unity is egy felettébb vicces történettel rendelkezik. Történt ugyanis, hogy az egyik fejlesztő egy repülőútja során szinte mindent elárult a mellette ülő férfinak a következő játékról, a krimsoncharge felhasználónéven ismert férfi azonban később hiába osztotta meg másokkal is a hihetetlen történetet, természetesen senki sem hitt neki – egészen két héttel későbbig.

Ekkor ugyanis a Kotaku csapatának sikerült néhány kiszivárgott képernyőképet szereznie a Unity egy korai fejlesztői változatából, mely, lássanak csodát, bizony teljesen ráillett arra, amit korábban krimsoncharge állított, így hirtelen mindenki számára összeállt a nagy kép.

A nagy Walmart-botrány

Az eddig említett szivárgások közül talán a legnagyobb médiavisszhangot a kanadai Walmart története keltette, a 2018-as E3 előtt ugyanis számos játékot töltöttek fel webshopjukba, a probléma csak az volt, hogy ezek közül több még csak nem is létezett – legalábbis akkoriban.

Az előbb említett Assassin’s Creed Odyssey mellett az NBA 2K19, a The Division 2, a Forza Horizon 4, a LEGO DC Supervillains, a Just Cause 4 és a Borderlands 3 is feltűnt a kínálatban, érdekesség, hogy utóbbi a 2018-as E3-ról végül teljesen ki is maradt, csupán egy évvel később, 2019-ben jelentették be.

Walmart Canada Lists Gears of War 5, Borderlands three, Just Cause four, and Splinter Cell Before Possible E3 2018 Reveal https://t.co/AKx7Z03MEI pic.twitter.com/HWysIshA1r — Viral Media (@ProViralMedia) May 10, 2018

GTA VI

Végül, de nem utolsósorban természetesen a legaktuálisabb szivárgásról is szót kell ejteni, mely talán a legnagyobb, ami játékkal és kiadóval történt az elmúlt években. Mint arról az Index is beszámolt, a Rockstar Gamest és úgy összességében a játékipart is sokkolták a Grand Theft Auto játéksorozat legújabb részével történtek: 50 perc terjedelemben 90 videórészlet látott napvilágot a múlt héten, és bár az anyagok nagy részét sikerült eltávolítani, visszafordíthatatlan károk érték a fejlesztőcsapatot.

A még fejlesztés alatt álló játékról készült videók nagy része Twitteren és Redditen kezdett terjedni, miután egy feltételezhetően kiskorú, a Lapsus$ hackercsapatnak bedolgozó fiatal feltörte a Rockstar szervereit. A helyzetet súlyosbította, hogy hacker egy ideig zsarolta is a kiadót, azt állítva, hogy nála van mind a GTA 5, mind a GTA 6 forráskódja, mire már az FBI is felfigyelt. A tinihackert a napokban vélhetően elkapták, az általa okozott kár azonban visszafordíthatatlan, még akkor is, ha a Rockstar Games egyébként azt nyilatkozta, hogy a történtek semmilyen hatással nem lesznek az új GTA további fejlesztésének munkafolyamataira.

A kikerült videókból megtudtuk, hogy tényleg Vice Citybe térünk majd vissza, illetve azt is, hogy ezúttal két főhőst irányíthatunk majd, egy férfit és egy nőt, így sztori szempontjából vélhetően egy Bonnie és Clyde-történetet kapunk majd.

(via IGN)