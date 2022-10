Folytatást kap 2020 leggyűlöltebb videójátéka

A CD Projekt Red közel 500 embere dolgozott a Cyberpunk 2077 című videójátékon, amely amennyire formabontó sci-finek ígérkezett, akkora csalódás lett végül. A 2020 decemberében megjelent alkotás főleg PlayStation 4-en, de Xbox One-on is szinte játszhatatlannak bizonyult eleinte. A PlayStation Store-ból gyorsan le is vette anno a Sony az akció-RPG-t, és januárig kellett várniuk a gamereknek arra, hogy már kipofozott, jobb állapotban visszakerüljön oda.

Mostanra a Cyberpunk 2077 egy egészen élvezhető játék lett, amely ráadásul a pénztáraknál is jól teljesített: épp egy héttel ezelőtt derült ki, hogy a sci-fi átlépte a 20 milliós eladott példányszámot. Az érdeklődés mostanában jócskán megnövekedett a Cyberpunk 2077 iránt, legfőképp annak köszönhetően, hogy a Netflix kiadott egy Cyberpunk Edgerunners című animesorozatot, és egy csomóan felfedezték a CD Projekt Red játékát általa. Illetve jó sokan lehettek olyanok is, akik a széria hatására döntötték el, adnak Night Citynek még egy esélyt.

Fotó: GameSpot / Youtube

A készítők igyekeznek is meglovagolni a hype-ot, amellett hogy nemrég bejelentették a Phantom Liberty című nagy DLC érkezését 2023-ban PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re, a CD Projekt Red nagy csinnadrattával közölte a publikummal: készül a Cyberpunk 2077 teljes értékű folytatása, vagyis a második rész is.

A CD Projekt Red befektetőknek tartott eseményén egyedül a játék kódneve derült ki, ami az Orion. Emellett az az ígéret hangzott el a társ-vezérigazgató, Adam Kicinski részéről a Cyberpunk 2077 folytatásával kapcsolatban, hogy a franchise-t tovább színesíti majd a második rész, elmerülve ebben a sötét jövőképben.

Visszatérünk a Kontinensre, új The Witcher-játékok jönnek

Ahogy kiderült, a The Witcher-saga a pletykáknak megfelelően tényleg új trilógiával folytatódik, ennek lesz az első felvonása a Polaris, mely szintén kódnév, és egy tripla A-s játék lesz. A Polaris alatt új motor dübörög majd, az Unreal Engine 5, jelenleg a CDPR-nél azon dolgoznak gőzerővel, hogy ezt a technológiát működőképessé tegyék.

A terv az, hogy hat év leforgása alatt mind a három új The Witcher-játékot megkapjuk, ám a rajongóknak türelemmel kell lenniük, ugyanis az amerikai IGN szerint legalább három évet kell még várni a nyitórészre. A többi játék gyorsabban, simábban érkezhet, mert az alapok meglesznek már hozzájuk.

Jó hír azonban, hogy a Polarison kívül két The Witcher-spinoff is készülőben van: a Siriust a The Molasses Flood csapata fejleszti, és nagyon más lesz az eddigiekhez képest, ugyanis nagy szerepet kap benne a multiplayer, de lesz egyjátékos mód is, questekkel és történettel. A Canis Majorist pedig egy tapasztalt külsős stúdió készíti, amely dolgozott már korábban is The Witcher-játékon.

A CD Projekt Red nem fog unatkozik a következő években, főleg, hogy a fentieken kívül még egy Hadar nevű, teljesen új IP-t is fejlesztenek, a céljuk ezzel, hogy egy harmadik, a The Witcherhez és a Cyberpunk 2077-hez fogható videójátékos franchise-t építsenek fel a semmiből.