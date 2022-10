Elgurult a Need for Speed készítőinek gyógyszere

Az öregebb gamerek számára a mai napig az Underground 2, a Most Wanted, esetleg a Carbon jelentik a nagybetűs Need for Speed-élményt. A kultikus franchise sok mindennel próbálkozott az elmúlt évtizedekben, még az is előfordult, hogy az illegális autóversenyzős körítést sutba dobta az EA, és helyette olyan szimulátorosabb élményekkel próbálkoztak, mint a Shift, de ide sorolnánk akár a ProStreetet is az 1994 óta egyre terebélyesedő listából.

A Need for Speed Unboundot, melyet október 6-án jelentettek be, senki sem fogja megvádolni azzal, hogy túl földhöz ragadt lenne. A hosszú idő után visszatérő készítőcsapat, a Criterion valami olyasmit kotyvasztott a boszorkánykonyhájában, amire egy-két éve még senki sem számított volna. Az Unbound a látványvilágát félig-meddig az olyan mesefilmektől cseni, a karaktereket és az autókat illetően, mint a Pókember: Irány a Pókverzum!, míg a körítés, az utak és a szabadon felfedezhető város realisztikusan néznek majd ki.

Az autóversenyzős játékra nem kell sokat várni, december 2-án megjelenik PC mellett PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is. Az Unboundot 2020 óta fejlesztik, és a rajongók számos kívánságát kielégíti majd, hiszen visszatérés lesz a hardcore utcai versenyzéshez, és a single-player kampányt is tartalmazó játékban végre ismét nagy hangsúly kerül a járgányokra, na meg a tuningolásra.

A Criterion Games csapatát sokan a radikális ötleteik miatt szeretik, hozzájuk fűződött a 2008-as Burnout Paradise is, mely egy iszonyúan agyament, adrenalindús versenyzős játék volt.

Hasonló harsányság jellemzi az első kedvcsináló videója alapján a Need for Speed Unboundot is. A Criterion amúgy 2013 óta nem járt a Need for Speed-franchise közelében, akkor a Rivals című játékon dolgoztak, így nagy visszatérés ez nekik.

Az Electronic Artsnak nem sikerült túl jól a Need for Speed Unbound leleplezése, amire tulajdonképpen rá voltak kényszerítve, miután a játékról kiszivárgott pár kép a Redditre. A Kotaku már ekkor azt írta róla, hogy elég animés a látványvilág, amit a friss trailer csak betetézett.

Az Unbound biztosan megosztó játék lesz, legalább akkora rajongótáborral, mint ahányan kijelentik majd, hogy gyűlölik az egészet és a Criterionnak elgurult a gyógyszere. Az előrendeléstől óvva intenénk mindenkit, nagy kérdőjel, hogy a földbe állítja vagy a mennybe viszi ez a játék az NfS-t. December elején kiderül.