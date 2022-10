Ingyenessé vált minden idők egyik legnépszerűbb életszimulátora

Kedden kora este, magyar idő szerint hét órakor megtartotta a The Sims Summit névre keresztelt eseményét az Electronic Arts és a Maxis, amelynek keretein belül ingyenessé vált a The Sims 4 alapjátéka – ezenfelül betekintést nyújtottak a játék és maga a franchise jövőjébe is.

Több mint nyolc éve már, hogy megjelent minden idők egyik legnépszerűbb életszimulátorának negyedik része, a The Sims 4, amely az elmúlt évek során megszámlálhatatlanul sok kiegészítővel bővült.

Az új modellváltás lényege a vásárlók ezen kiegészítők vásárlására való ösztönzése, maga az alapjáték (melyet eddig 20 euróért, azaz körülbelül 8 ezer forintért lehetett beszerezni) ugyanis sajnos meglehetősen gyér élményt nyújt – bár az, aki számára teljesen új a franchise, jó néhány óráig ellesz majd a kiegészítők nélkül is.

A The Sims 4 jelenleg 12 kiegészítő lemezzel (Expansion Pack), 11 játékcsomaggal (Game Pack), 18 cucc-csomaggal (Stuff Pack) és kereken 10 darab készlettel (Kits) rendelkezik, amelyek együttes beszerzése akciók nélkül

nem kevesebb mint 930 euróba, azaz körülbelül 385 ezer forintba fájna. így annak, aki most készül beleszeretni a játékba, érdemes felkötnie a gatyáját.

A The Sims Summit keretein belül egyébként további két kiegészítő lemez érkezését is beharangozta az Electronic Arts, illetve még több ingyenes frissítést ígértek a játékhoz, melyekkel bővítik a játékélményt. Az est folyamán persze a széria következő része is megmutatta magát, igaz, csak nagyon rövid időre. A Project Rene kódnéven futó játék minden eddiginél részletesebb tervezési módokat és közösségi funkciókat ígér, megjelenése azonban még évekre van.

A The Sims 4-et ide kattintva töltheti le számítógépére, Xbox One és Series X/S, valamint PlayStation 4 és PlayStation 5 konzolokon pedig a beépített játékáruházban szerezheti be. A bejelentéseket az alábbi videóban nézheti vissza: