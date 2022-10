A Netflix szeptember 13-án bemutatott animesorozata, a Cyberpunk: Edgerunners hatalmas mérföldkőnek bizonyult. Nem azért, mert a nézettségével letarolta volna a streamingszolgáltatót, vagy a kritikusokat egy emberként lenyűgözte volna. A bravúr, amit a 10 részes produkció elért, ezeknél egy picit komplexebb, ugyanis az Edgerunners új életet lehelt a bukásnak indult, Cyberpunk 2077 című sci-fi-videójátékba, és visszaadta némiképp az emberek hitét a The Witcher-trilógiáért is felelős CD Projekt Red irányában.

Azért mondjuk ezt, mert ahogy a Cyberpunk 2077 Twitter-oldalán a fejlesztők boldogan kiírták, az elmúlt hónapban naponta egymilliónál is több ember pörgette az elején rettenetesen bugos, szinte játszhatatlan alkotást, melyet némi pofozgatás után sikerült végül elfogadható állapotba felhoznia a CDPR-nek. A sikert meglovagolva a csapat nemrégiben bejelentette, hogy Orion kódnéven készül a Cyberpunk 2077 második része. Sőt, Phantom Liberty címmel hatalmas kiegészítőn is dolgoznak, amelyben Keanu Reeves mellett az expornósztár, mostanában inkább streamer-influenszer Sasha Grey is szerephez jut.

A gamerek az előző bekezdésben taglalt híreken kívül azonban elég szomorúak lehetnek, hiszen annak ellenére, hogy a lengyel–japán koprodukció, a Cyberpunk: Edgerunners valami iszonyú hype-ot generált nemcsak a Cyberpunk 2077-ben, hanem a közösségi médiában is, a széria nem kap folytatást.

A CDPR kommunikációs vezetője, Satoru Honma úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban:

Ami engem illet, szívesen dolgoznék még japán stúdiókkal a jövőben más animesorozatokon is, mert remek visszajelzéseket kaptunk. A Cyberpunk: Edgerunnerst azonban egyszeri alkalomnak szántuk, a háttérben sem volt szó egy esetleges második évadról. Még ha készülne is új anime ebben a témában, kicsit sem biztos, hogy egyenes ági folytatás lenne, és nem egy teljesen egyedülálló sztori.

Honma szavai azokat semmiképp nem sokkolják, akik végig látták az első évadot, hiszen (SPOILER) a csapat a főszereplő Daviddel együtt fűbe harapott, és egyedül Lucy karaktere élte túl a történteket. Nyilván, egy folytatás foglalkozhatna Lucy későbbi sorsával vagy akár egy másik gárdával, de láthatóan erre a közeljövőben kicsi az esély.

A Netflix húzása azért is meglepő, mert ők azért észre szokták venni, amikor egy animációs sorozat úgy igazán bedurran. A League of Legends világán alapuló, közönség- és kritikuskedvenc Arcane-ből is jön a második etap, illetve a Castlevania televíziós verziója is négy évadon keresztül futott.

Mindenesetre a Cyberpunk: Edgerunners megtekinthető most is a Netflixen, ott is marad belátható ideig, szóval aki elsiklott volna felette, és érdeklődik a videójátékos adaptációk iránt, az tegyen vele egy próbát. Csak ne angol hanggal, inkább eredeti japánnal, mert előbbi rémes lett.