Már a nyakunkon van az új Diablo játék megjelenése

Annak ellenére hogy az Activision Blizzard a közelmúltban csúnya zaklatásos botrányokba keveredett, az óriáscég nem döntötte még teljesen romba saját magát, több fejős tehenük is akad: éppen kiadták az Overwatch 2-t, náluk zakatol a hamarosan új, sárkányos DLC-vel bővülő World of Warcraft, és a rajongók félelemmel vegyes áhítattal várják a Diablo IV megjelenését is. Ez utóbbi fantasy-RPG-ről eddig csak annyit tudtunk, hogy valamikor a 2023-as évben kerülhet polcokra, és a legoptimistább becslések is őszi-téli dátumokat emlegettek. Ehhez képest egy friss szivárgás alapján már jövő áprilisban belevethetjük magunkat a démonvadászatba.

Az igencsak megbízhatónak számító Xbox Era és a Windows Central egymástól teljesen függetlenül hozta le, hogy a Diablo IV érkezése pár hónapon belül várható. A hírek szerint a marketingkampány már a decemberben megrendezésre kerülő The Game Awardson kezdetét veszi, és a Blizzard itt teszi majd hivatalosan közzé a tavaszi megjelenési dátumot. A PC-n, PlayStation 4-en, PlayStation 5-ön, valamint Xbox One-on és Xbox Series S/X-en debütáló videójáték előrendelése a show alatt nyílhat meg, és nem is lesz hátrányos, ha valaki él a lehetőséggel.

Aki előre megveszi a Diablo IV-et, bónuszként a nyílt béta-időszakhoz hozzáférést kap, azaz 2023 februárjától már nyomhatja a Blizzard új játékának félkész verzióját. A kiadó természetesen nem kommentálta az iparági forrásoktól származó értesüléseket, amelyeket ebből az okból kifolyólag fenntartásokkal kell kezelni. Arról se feledkezzünk el ráadásul, hogy idén egy csomó játék érkezését halasztották el – nem akarunk károgni, de a Diablo IV is könnyen így járhat.

A Diablo IV-ben öt játszható kaszt közül válogathatunk, köztük a Barbár, a Varázsló, a Druida, az Íjász és a Necromancer áll majd rendelkezésünkre. A helyszín ismét a Szentély lesz, a maga rémálomszerű alagútjaival megspékelve – az ígéretek szerint pedig a franchise a sokat kritizált, rajzfilmre emlékeztető Diablo III után végre visszatér hardcore, sötétebb hangvételű gyökereihez. A Diablo IV egy véres, depresszív játék lesz.

A fantasy-RPG-t, ha minden igaz, a mai kor elvárásaihoz igazítva szezonális tartalmakkal nyomják teli a későbbiekben. Az első szezon indulása jócskán a kiszivárgott áprilisi megjelenés után, 2023 harmadik negyedévében lesz várható.