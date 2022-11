A Control a 2019-es év legegyedibb művészeti alkotása volt, már ami a gaming-ipart illeti. A lövöldözős akció-kalandban a Federal Bureau of Control, vagyis az FBC nevű titkos amerikai kormányügynökség új igazgatójának, Jesse Fadennek a bőrébe bújhattunk, aki rögtön az első munkanapján azzal szembesült, hogy új munkahelyén bizony csúnyán elszabadult a pokol. Az általunk ismert valóságot fenyegető lényekkel szemben Jesse nemcsak különleges képességeinek, hanem high-tech pisztolyának köszönhetően is sikerrel állta a sarat, de közben azért erősen úgy érezhette magát, mint Alíz Csodaországban… és nem is alaptalanul.

A végeredmény nagyon hangulatos, és emlékezetes, máshoz nem hasonlítható tudományos-fantasztikus videójáték lett. A Control legfőképp azért emelkedett ki a külső nézetes, lövöldözős vetélytársai közül, mert olyan rideg, indusztriális környezetbe helyezte el főhősét, hogy a reménytelenség a mi bőrünk alá is gyorsan bekúszott, pedig mi a tévé előtt ülve csak egy kontrollert nyomogattunk. Mindehhez, ha hozzáadjuk a beteg ellenségeket, az ügynökség kiszipolyozott, mindenfelé lebegő munkatársainak „hulláit”, akkor a végére már-már az elviselhetetlenségig tekeredett fel a Control által kiváltott ideglelés.

Bár a játékot a Remedy Entertainment fejlesztette, még így is sokakat meglepett, hogy Jesse Faden kalandjai összekapcsolódtak a horrorrajongók másik nagy kedvencével, az Alan Wake-kel. Mindkét tábor nagyon örülhet most, hiszen a démonjaival küszködő íróval kapcsolatban már korábban megírtuk, hogy jön a várva várt számozott folytatás, vagyis az Alan Wake 2.

Most pedig a Remedy és az 505 Games jelentették be, hogy kezdetét vette a Control 2 fejlesztése is.

Üröm az örömben, hogy a Control folytatása még távolabb van, mint a 2023-ra tervezett Alan Wake 2. A Control 2 direktora, Mikael Kasurinen türelmet kért a játékosoktól, és biztosítottak róla mindenkit, hogy az erőforrásokat és a büdzsét tekintve nem lesz hiány az új játékkal kapcsolatban. Legalább 52 millió dollárt belefeccöl a két cég. Összehasonlításként: a Control első része 30 millióba került. A tervek szerint ezúttal a Remedy lesz a felelős a PC-s megjelenésért, míg az 505 a PlayStation 5-ös és Xbox Series X/S-es verziókat intézi majd.

A Control univerzuma elég combos bővülésnek néz elébe, hiszen Condor kódnéven egy négyfős, kooperatív PvE-játék is készülőben van. Az eredeti Control amellett, hogy 2022 novemberéig bezárólag hárommillió példányban kelt el, kritikailag is elismert lett, a 2019-es Game Awardson a Legjobb művészeti irány kategóriában tudott győzni, de díjat hozott el a Golden Joystick Awardsról, és az SXSW Gaming Awardsról is többek között.