Csak felnőtteknek szóló, erotikus videójáték jött a Netflixre

Sam Barlow neve bizonyos körökben igencsak jól cseng, hiszen a játékdizájnernek az elmúlt években kettő minőségi, interaktív filmnek is beillő, tehát erősen történetközpontú videójátékot is köszönhettünk. A 2015-ös Her Storyban és a 2019-ben kiadott Telling Liesban is hardcore nyomozás várt ránk, ezt az aspektust megőrizte Barlow legújabb játéka, az Immortality is, csak még ennek tetejébe megfejelte a készítő egy csomó vetkőzéssel és jó adagnyi erotikával – így a végeredmény egy kizárólag felnőtteknek szóló krimi lett.

Az Immortality idén augusztusban jelent meg PC-re és Xbox Series X/S-re, szóval tényleg nagyon új játékról van szó. Pont emiatt meglepő, hogy a Netflix minden előfizetőjének ingyenesen elérhetővé tette az art house filmek stílusát idéző alkotást. Az Android-tulajok a Google Playen keresztül szedhetik le Barlow videójátékát, míg iOS-en az App Store-ban kell keresni az Immortalityt.

Fotó: Xbox / youtube

A történet igencsak ötletes, a középpontjában egy Marissa Marcel nevű, modellből lett színésznő áll, aki karrierje során 1968-ban, 1970-ben és 1999-ben is dolgozott három különböző filmen, ám végül ezek közül egyik se került vászonra. Marcel (Manon Gage alakításában) azóta eltűnt, és ránk, a játékosokra hárul a feladat, hogy ezt az egész hátborzongató rejtélyt megoldjuk.

A játékmenet pofonegyszerűnek tűnik, de a gyakorlatban korántsem az: több száz, forgatásokon készült videót, interjút és egyéb archív felvételt kell átbogarásznunk és manipulálnunk, nyomok után kutatva. Nem kevés türelemre van szükség a részünkről ahhoz, hogy utánajárjunk a nő eltűnésének, ám az érdekes karakterek, jól megírt dialógusok és persze az erotikától fülledt hangulat mind kárpótolnak a helyenként izzasztó fejtörőkért.

Amellett, hogy az Immortalityt remek kritikák fogadták, az év legjobb játékait díjazó, 2022-es The Game Awardson is több jelölést kapott. A legjobb rendezés mellett a legjobb történet kategóriában az esélyesek között van a most már a Netlifxen is elérhető játék, mondjuk, azt hozzá kell tenni, hogy utóbbi esetben a God of War: Ragnarököt, az új A Plague Tale-t és az Elden Ringet is le kellene nyomnia, amire vajmi kevés esélyt látunk. Ugyanakkor a legjobb alakítások között még az is elképzelhető, hogy Manon Gage-nek sikerül labdába rúgnia.