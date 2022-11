Össznépi gyűlölet fogadta az új Pokémon-játék megjelenését

A Pokémon Scarlet and Violet című, a Game Freak által fejlesztett új Nintendo Switch-játék november 18-án látta meg a napvilágot, és amennyire lelkesek voltak az emberek vele kapcsolatban, akkorát koppantak. Pedig 2022 elején a Pokémon Legends: Arceus is rengeteg savat kapott, most viszont kiderült, hogy még ahhoz képest is van lejjebb a híres franchise-nak.

A bukást mi sem mutatja jobban, mint hogy a Scarlet and Violet a Metacritic oldalán mindössze 76 pontot kapott a 100-ból az újságíróktól, ezzel az új generációs Pokémon-játékok közül a leggyengébben értékelt lett. 80 alá egyiket se pontozták korábban a lapok, az eddigi legrosszabb pontszámot a Sword and Shield kapta. A gamerek ezúttal jóval szigorúbbak voltak a kritikusokhoz képest – ilyen sincs túl gyakran, jegyezzük meg gyorsan, hiszen cikkünk írásának pillanatában a Metacriticen 1765 gamer véleménye alapján mindössze 2,9 ponton áll a Scarlet and Violet az adható 10-ből.

Fotó: GameSpot / YouTube

„Mindenki, aki 5/10-nél többet ad ennek a játéknak, hazudik, és szántszándékkal félrevezet másokat. Azok közül a játékok közül, amikkel az elmúlt 20 évben játszottam, egyik sem fut rosszabbul, mint a Scarlet and Violet” – írta egy dühöngő gamer.

A Nintendo Switch, lévén félig kézi, félig asztali konzolról van szó, nyilvánvalóan nem állja meg a helyét olyan gépekkel szemben, mint a PlayStation 5 és az Xbox Series X/S, amelyek kész erőműnek számítanak hozzá képest. Tény és való viszont, hogy a Pokémon Scarlet and Violet még úgy is, hogy alacsonyak az elvárásaink vele szemben, rosszul teljesít. Az egy dolog, hogy a grafika nagyon gyenge, bántja a szemet, az FPS-droppok és bugok sokat rontanak az élményen.

Mindazonáltal azok, akik a gyatra körítés és az idegesítő hibák felett hajlandók szemet hunyni, a játékmenetet illetően igenis értékelhető alkotást vehetnek a kezükbe: a Pokémon Scarlet and Violet az első, kétórás tutorial részt követően szépen megnyílik, és a nyílt világ élményszámba megy, illetve a csaták gyorsabbak és dinamikusabbak az Arceushoz képest. Minden eddiginél nagyobb szabadságot adó Pokémon-játékról van szó tehát, amiben a főellenségeket, a rivális teremvezetőket abban a sorrendben nyomjuk le, ahogy csak akarjuk.

A készítők és a Nintendo nem valószínű, hogy teli fogják sírni a párnájukat, mert a Pokémon Scarlet and Violet az eladásokat tekintve erősen teljesít, Nagy-Britanniában a második legsikeresebb startot vette a pénztáraknál az idei új dobozos videójátékok között.

A Pokémon Scarlet and Violet Nintendo Switchen elérhető.