Irtózatos tempóban fogy a PlayStation új játéka

November 9-én jelent meg PlayStation 4-re és PlayStation 5-re az év egyik legjobban várt videójátéka, a God of War: Ragnarök. Nem tartott sokáig, hogy számszerűsítve is bizonyossá váljon, hogy igazi blockbuster alkotásról van szó, hiszen a PlayStation Twitter-oldalán közzétették: a megjelenés hetén november 13-ig, azaz vasárnapig bezárólag 5,1 millió példány kelt el belőle.

Ezzel az eredménnyel a Ragnarök nemcsak a God of War-játéksorozat legerősebb nyitóhetét produkálta az eladások tekintetében, hanem a PlayStation történetének leggyorsabban fogyó, belső fejlesztésű videójátéka is lett. A rekordot eddig egy másik kiváló alkotás, a posztapokaliptikus környezetben játszódó The Last of Us: Part II tartotta, ebből négymillió példány kelt el három nap leforgása alatt. Összehasonlításként érdemes megemlíteni a Marvel’s Spider-Mant, amelyből a startnál 3,3 millió darab talált gazdára a pénztáraknál, míg a 2018-as God of Wart 3,1 millió alkalommal emelték le a vásárlók az online és offline boltok polcairól.

A Gamespot arra emlékeztet, hogy bár az eredmény nagyon szépen hangzik, fogalmunk sincs egyelőre, hogy a nagy kiadásokat mekkora mértékben hozzák vissza a bevételek. Főleg hogy marketingre rengeteget költött a Sony, és a promóvideókhoz olyan nagy neveket szereztek meg és állítottak a kamerák elé reklámozni a God of War: Ragnarököt, mint John Travolta, LeBron James és Ben Stiller.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Annak ellenére hogy viszik, mint a cukrot, a fejlesztő Santa Monica Studio – amelynek két szakemberével korábban az Index interjúzott – nem tervez további DLC-ket a God of War: Ragnaröknek. Sőt az északi sagát sem folytatják, ennek itt a vége, a játéksorozat viszont minden bizonnyal jelentkezik még a jövőben új részekkel. A Ragnarök decemberben a The Game Awardson az Elden Ringgel és az A Plague Tale: Requiemmel is farkasszemet néz az év játéka címért, így a videójátékos gála idén a szokásosnál is izgalmasabbnak ígérkezik.