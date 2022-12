Film készül az év legkülönlegesebb videójátékából

Még csak videókat láttunk róla, de a Sifu című verekedős játékot már hónapokkal a 2022. február 8-i megjelenése előtt tűkön ülve vártuk. Legfőképp azért, mert nagy rajongói vagyunk a Jackie Chan-féle keleti harcművészeti filmeknek, és a francia Sloclap újdonsága valami hasonlót kínált, csak éppen minket megtéve főszereplőjének. A történet egy fiatal kungfusról szól, aki bosszút akar állni azokon a gazfickókon, akik apja halálát okozták.

A játékmenetet az teszi igazán különlegessé és egyedi hangvételűvé, hogy hősünk elhalálozása esetén egy mágikus talizmán feltámaszt bennünket. Igaz, minden alkalommal idősebben térünk vissza az életbe. A végére előfordulhat, hogy aggastyánként verekszünk, amikor a tapasztalatunknak köszönhetően iszonyatos sebzéseket tudunk bevinni, cserébe az életcsíkunk rövid, így könnyebben harapunk fűbe – egy ponton túl már véglegesen, és arra kényszerülve, hogy a teljes pályát elölről kezdjük.

Fotó: PlayStation / YouTube

A Sifu adaptálási jogaiért nagy verseny dúlt, nem csoda, hiszen egy kritikailag elismert – a december 8-án megrendezésre kerülő The Game Awardson A legjobb független játék, A legjobb verekedős játék és A legjobb akciójáték kategóriákban kapott jelölést – és a pénztáraknál is sikeres új IP-ről van szó: a kiadását követő egy hónapon belül 1 millió példánynál is több kelt el a verekedős alkotásból.

Végül a befutó a John Wick-filmeket íróként jegyző Derek Kolstad lett, aki produkciós cégével, a Story Kitchennel karöltve nagyvászonra viszi a modern kori Kínában játszódó bosszúsztorit, mégpedig élőszereplős formában.

Ami a videójáték-adaptációkat illeti, fellendülés látszik ezzel kapcsolatban: a hazánkban forgatott, posztapokaliptikus Borderlands mellett érkezik majd a Mortal Kombat 2, valamint a PlayStation több kultikus címe is a tévéképernyőre költözik, hiszen januárban jön az HBO-ra a The Last of Us-széria, a Netflixen filmesítik meg a Horizon Zero Dawnt, és kemény fába vágja a fejszéjét az Amazon Prime a tervezett God of War-sorozattal. De a jövőben film készül még a zombis Days Gone-ból és a Kuroszavát megidéző Ghost of Tsushimából is.