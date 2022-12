Megválasztották az év legjobb videójátékát

A Los Angeles-i Microsoft Theatre-ben rendezték meg az év legnagyobb videójátékos gáláját, a The Game Awardsot december 8-án, hajnalban. Több mint 100 szaklap, a közönség bevonásával döntött a legjobb alkotásokról, és bár némiképp a papírforma érvényesült, akadt azért néhány nagy meglepetés. Sztárvendégekből sem volt hiány, felbukkant a színpadon a színészlegenda Al Pacino, de a The Last of Us-tévésorozat főszereplőpárosa, Bella Ramsey és Pedro Pascal is díjakat adtak át.

Fotó: Elden Ring

Az év játéka címért igen kiemelkedő címek versenyeztek, ott volt a patkányok elől bujkálós, alternatív történelmi A Plague Tale: Requiem, a világ legerőszakosabb apaszimulátora, az északi istenek bukását elhozó God of War: Ragnarök, a posztapokaliptikus Horizon Forbidden West, a kóbormacskás Stray többek között, ám a papírformának megfelelően végül az Elden Ring lett a befutó. Meglepő is lett volna, ha a Xenoblade Chronicles 3 viszi el a díjat.

A hálálkodó fejlesztők, Hidetaka Miyazaki vezényletével rögtön új, érkező tartalmakról kezdtek el beszélni, és némi rendzavarás – egy, a színpadra felsettenkedő és ott nagyot trollkodó siheder – ellenére rendben átvették a szobrocskát. Az Elden Ring a Legjobb játékrendezés kategóriában is maga mögé utasította a God of War: Ragnarököt, és a Legjobb RPG ugyancsak a FromSoftware újdonsága lett, de a Santa Monica Studio is jó pár elismerésnek örülhetett.

A God of War: Ragnaröké lett a Legjobb narratívának járó díj, a Legjobb audio-dizájn és a Legjobb zene, na és a The Game Awardson ezt a játékot nevezték meg a Legjobb akció-kalandnak is, amellett, hogy a főszereplőt megszólaltató és alakító Christopher Judge-ot is kitüntették.

Új kategóriaként debütált a The Game Awardson a Legjobb adaptáció, itt a Netflix animációs sorozata, az általunk is imádott Arcane diadalmaskodott. A Legjobb indie játék a kóbormacskás Stray lett, hazavitt egy szobrocskát a Legjobb akciójátékok közül a Bayonetta 3, és némiképp meglepetésre a mobiljátékok között a Marvel Snap gyűjtötte be a legtöbb szavazatot. Az év verekedős játéka a MultiVersus lett, amely igaz, hogy még csak bétában van, de tényleg kötelező kipróbálni, már aki szereti a Warner-karaktereket.

A legjobb e-sportjátéknak a Valorantot kiáltották ki, és a közönség szavazatai alapján a Genshin Impact is behúzott egy díjat. Ugyanakkor a The Game Awardson idén is volt némi jövőbe nézés, 2023 Legjobban várt játékaként a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomot nevezték meg.

A jelöltek és győztesek teljes listája itt elérhető.