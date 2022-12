Váratlan helyen bukkant fel Chuck Norris

Chuck Norrist a mai napig a Walker, a texasi kopó című sorozattal azonosítják nagyon sokan, a színész-harcművész 1993-tól egészen 2001-ig szórta a pörgőrúgásokat, később A feláldozhatók 2-ben is tiszteletét tette, és bizonyította, tiszteletre méltó kora ellenére jól megy még neki a keménykedés. Nemrég, a Los Angelesben megtartott The Games Awardson számos bejelentésre számítottunk, senkit nem ért váratlanul a Star Wars Jedi: Survivor és a Diablo IV megjelenési dátumainak leleplezése (jövő március 15-e és június 6-a). A döbbenetes hírek között volt viszont, hogy folytatást kap a Hades című rougelike-játék, és az is, hogy egy új maffiózós cím jön, exkluzívan az Epic Games Store-ba.

Fotó: PlayStation / Youtube

Ez lesz a Crime Boss: Rockay City, egy FPS lövöldözős játék, mely a 90-es évek Floridájában játszódik, és egy cseh stúdió, az Ingame Studios fejleszti. A szereplőgárdában olyan ismert arcokat köszönhetünk majd, mint Michael Madsen, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Kim Basinger, Vanilla Ice, és persze Chuck Norris. Az akciódúsnak ígérkező alkotás március 28-án debütál PC-n, és a későbbiekben konzolokon is elérhető lesz, még valamikor a 2023-as év során.

A játék annyiban hasonlítani fog mindenképp a Grand Theft Auto-sorozatra, hogy egy kezdő maffiózó bőrébe kell bújnunk, aki a ranglétrán halad egyre feljebb, meghódítva a várost, és maga mellé próbál állítani egy rakás menő, de legalább ugyanannyira baljóslatú arcot.

A helyzet, mármint Chuck Norris szereplése a játékban azért is pikáns, mert láthatóan a 82 éves színészlegenda saját magát alakítja a Crime Boss: Rockay Cityben, a „Norris”-névkártyából kiindulva, amit a karaktere visel. A pörgőrúgás a rövid előzetesből sem maradhat ki persze, egyből el is telítődünk nosztalgiával a látottaktól, és picit azt kívánjuk, bárcsak gyorsabban telne az idő, hogy a kezeink közé kaparinthassuk ezt az erőszakosnak ígérkező alkotást. Félreértés ne essék, a Crime Boss: Rockay City vagy iszonyúan trash lesz, vagy egy kötelező gyöngyszem. Más eshetőséget nem nagyon látunk.