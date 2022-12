Felháborító, hogy ennyit kell még várni az új Pókemberre

2018-ban, amikor kijött PlayStation 4-re a Marvel's Spider-Man című játék, nem hiába fogott tőle padlót mindenki. Az Arkham-széria alapjaira ugyanis az Insomniac Games csapata egy bitangerős szuperhősös alkotást húzott fel, amelynek története köröket vert bármelyik Marvel-filmre, a különböző képességekkel felruházható kosztümök, a feszült lopakodás és a látványos közelharc mellett pedig óriási élvezet volt New York városában hálóhintázni, bűntényeket megakadályozni, vagy csak lepacsizni és közösen szelfizni a Pókember-rajongó járókelőkkel.

Fotó: PlayStation / Youtube

A Marvel's Spider-Man igazi „system-sellernek” bizonyult, azaz rengeteg embert rávett arra a Sony exkluzívja, hogy PlayStation-konzolt vásároljanak maguknak. Később, a PlayStation 5 startjánál a videójáték spin-offja, az új főhőst a középpontjába állító Marvel's Spider-Man: Miles Morales sem véletlenül volt nyitócím, a készítőgárda igyekezett minél hamarabb meglovagolni a sikert. Nem csak a színesbőrű Póki, hanem a Pókember-univerzumban különlegességnek számító, havas-téli környezet is emlékezetessé tette ezt a mellékágat.

Később mindkét játék kijött PC-re, így még szélesebb játékosbázis tehette rá a mancsát a most már lassan franchise-zá növekvő Marvel's Spider-Manre, amelyről eddig is tudtuk, hogy 2023-ban második részt kap. Nemrég viszont az is kiderült, hogy

jövő ősszel lehet számítani Peter Parker és Miles Morales közös kalandjára.

Igen, állítólag a Marvel's Spider-Man 2-ben mindkét Pókember irányítható lesz, ennek mikéntjéről persze még nem derült ki semmi. Vannak, akik azt tippelik, hogy váltakoznak majd a küldetések, az egyik ágon csak Peter, a másikon csak Miles lesz választható, mások szerint az Insomniac meglépi, hogy dinamikusan cserélgethessük a karaktereket. Egyelőre nagy talány az egész, de a várakozási faktort mindenképp megemeli, hogy Venom is kulcsfontosságú figura lesz a folytatásban.

A Pókember-rajongók ínséges időkön vannak túl, azóta, hogy 2021 szeptemberében bejelentették, nem sok információ látott napvilágot a Marvel's Spider-Man 2-ről. Már azon felül, hogy az Insomniac bejelentett még egy játékot, a Marvel's Wolverine-t, amely ugyanebben a világban játszódik majd, csak éppen a brutális Rozsomák főszereplésével, akit a mozinézők Hugh Jackman alakításában láthattak eddig.