Senki nem számított rá, hogy ekkora sláger lesz ebből az új vámpíros játékból

A Vampire Survivors jó sokáig, 2021 decemberétől egészen tavaly októberig korai hozzáférésben volt csak elérhető, aztán Luca Galante egyszemélyes projektje PC-re és macOS-re is napvilágot látott. Nem kellett sokat várni ezután, novemberben Xbox One-on és Xbox Series X/S-en, majd mobilokon is elérhetővé vált a videójáték, amelyet olyan szaklapok dicsértek, mint a PC Gamer, az Eurogamer és az IGN, de a patinás The Game Awardson való jelölése is bizonyította, hogy igényes és az ötletességből fakadóan frissen ható indie-címekre van igény manapság is.

A Poncle néven is emlegetett fejlesztőt nemrég megkérdezték, hogy szerinte miben rejlik a Vampire Survivors sikere, amire elég meglepő válasz érkezett.

Tulajdonképpen fogalmam sincs. Ezt a játékot szinte bárki megcsinálhatta volna. Amennyire hihetetlen volt az elején számomra, hogy mennyire felkapták a gamerek a Vampire Survivorst, most is szürreálisnak gondolom a körülötte kialakult hisztériát. Remélem, hogy a példám más, kisebb fejlesztőket is arra ösztönöz, hogy megvalósítsák a projektjeiket. Szeretnék több, a Celeste-hez, az Undertale-hez vagy a Powerwash Simulatorhoz hasonló játékokat látni a palettán!

– árulta el Luca Galante az amerikai IGN-nek, aki a Vampire Survivorsön még munkanélküliként kezdett el dolgozni 2020-ban, mostanra pedig ott tart, hogy saját céget alapított, és beosztottakat vett fel, hogy együtt fejlesszék tovább a roguelike-ot, majd az azt követő későbbi játékokat.

Ami a játékmenetet illeti, a Vampire Survivors első ránézésre egyszerűnek tűnik, ugyanakkor nagy kihívásokat rejt magában. Karakterünkkel a hullámszerűen ránk törő szörnyetegekkel kell felvennünk a harcot, miközben megadott ideig (15 vagy 30 percig) igyekszünk túlélni, és feltápolni magunkat, hogy az egyes pályák végén ránk leselkedő, Death névre keresztelt fő ellenségekkel szemben is állni tudjuk a sarat.

Az első fizetős DLC, a Legacy of the Moonspell nemrég jelent meg a Vampire Survivorst nyolc új karakterrel, tizenhárom fegyverrel és új pályával feldobva, amelyben a címe ellenére még mindig nem bukkan fel egyetlen vérszívó szörnyeteg sem.