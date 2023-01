Folytatást kaphat minden idők legkeményebb zombis játéka

A Naughty Dog horrorjátéka, a The Last of Us jó régen, 2013 nyarán jelent meg PlayStation 3-ra, és a Sony kettővel ezelőtti konzolgenerációjának egyik, ha nem a legelismertebb címe lett. A történet középpontjában egy Joel nevű csempész áll, aki a zombiapokalipszis után romokban lévő Egyesült Államokat szeli át, egy rábízott tizenéves, Ellie társaságában. A kislány kulcsfontosságú lehet az emberiség jövőjével kapcsolatban, mert úgy tűnik, immunis a rettegett vírusra, ami taccsra vágott mindent, és őrjöngő élőhalottakat csinált a lakosságból. A játék amellett, hogy kritikailag elismert lett, sokmilliós példányszámban kelt el, főleg azok után, hogy PlayStation 4-re felújították, a Remastered-kiadás 2014-ben került polcokra, majd a nagy vihart kavart folytatás, a The Last of Us Part II után 2022 őszén remake-et is kapott PlayStation 5-re.

Fotó: PlayStation / Youtube

Idehaza január 16-án kerül fel az HBO Maxra az HBO saját gyártású sorozata, a The Last of Us első évada, melyben a Trónok harcából, a Narcosból és A Mandalóriból ismert Pedro Pascal bújik a közönségkedvenc Joel bőrébe, míg Ellie szerepében a Trónok harca egyik fiatal tehetsége, Bella Ramsey lesz látható. A kilenc epizódból álló első évadban ők ketten lesznek azok, akik elkalauzolnak minket ebbe a kiégett világba, és mondanánk, hogy nagyon aggódunk a végeredmény miatt, de a készítőgárdát Craig Mazin és Neil Druckmann vezetik, előbbi ugye a gyomorba vágó Csernobilt hozta össze korábban az HBO-nak, utóbbi pedig kulcsfigurája a játékverziónak. Szóval az összkép elég jó, maradjunk ennyiben.

A The Last of Us-franchise-zal kapcsolatban így, a sorozat közeledtével több érdekesség is kiderült, gamer szempontból először azt érdemes kiemelni, hogy a The Last of Us Part I és Part II írója és kreatív direktora, Neil Druckmann a Hollywood Reporter kérdésére úgy fogalmazott, hogy bár

nem erősítheti meg hivatalosan, hogy a Naughty Dog játéksorozatát trilógiává bővítik, az biztos, hogy vannak még további sztorik a tarsolyukban, amelyeket a fejlesztőgárda el szeretne mesélni a The Last of Usszal kapcsolatban.

A cikkből megtudjuk, hogy a tévészéria a játékok szigorú adaptációjaként szolgál majd, sem Mazin, sem pedig Druckmann nem tervezi, hogy Joel és Ellie útját új és eddig nem látott kalandokkal bővítsék. A produkcióban a duó elmondása alapján nem lesznek töltelék epizódok sem, a lényegre akarnak koncentrálni. Arra, hogy sikerrel ültessék egy másik médiumra a The Last of Ust, megismertetve olyanokkal is, akik ilyen-olyan okokból nem vettek kontrollert a kezükbe, hogy testközelből átéljék a posztapokalipszist.

Míg korábban olyan pletykák is napvilágot láttak, melyek szerint a The Last of Us-tévésorozat akár nyolc évados is lehet, most a készítők lelőtték ezeket a találgatásokat, a Hollywood Reporter hosszú anyagából kiderül, hogy várhatóan két etap lesz az egész: az első az első játék eseményein, a második pedig a második, Abby karakterét is bevezető botrányrész történésein alapszik majd.