Még a rezsiszámla is hálás lesz az Xboxokra érkező új frissítésnek

Az elmúlt néhány évben megeshet, hogy nem is figyelt arra, bizonyos háztartási eszközei mennyi áramot fogyasztanak, az energiaárak robbanásszerű növekedése óta azonban szinte mindenki körültekintőbben jár el.

Néha azonban azok az eszközök fogyasztják a legtöbb áramot, melyekre először nem is gondolnánk – ebbe a kategóriába tartoznak például a videójáték-konzolok is, amelyeknek napi négyórás használata havi 2,5-3 ezer forinttal, évente pedig 34 ezer forinttal is megdobhatja a rezsiszámlát. Sokan úgy gondolják, hogy megoldás lehet az, ha visszavesznek a játszásból, ez azonban csak féligazság, a legtöbb konzol ugyanis még „kikapcsolt” állapotban sem kapcsol ki teljesen.

A mai modern konzolok (mint például a PlayStation 5 vagy éppen az Xbox Series X|S) a leállítás után egy úgynevezett pihenő módba kapcsolnak, melyből pillanatok alatt fel tudnak ébredni, hogy a felhasználó várakozás nélkül belemerülhessen a különböző játékokba – kevesen tudják azonban, hogy ennek ára van.

Mint ugyanis említettük, a konzolok ebben az állapotban nem kapcsolnak ki teljesen, a háttérben ugyanúgy működésben maradnak, sőt mi több, annak érdekében, hogy az összes játékot és magát a rendszert is naprakészen tartsák, még az internethez is csatlakoznak, ezzel egyetemben pedig az áramot is fogyasztják,

De csak mostanáig.

A Microsoft a napokban ugyanis előrukkolt egy olyan új, egyelőre csak bétatesztelők számára elérhető funkcióval, aminek köszönhetően az Xbox Series X|S és One konzolok a pihenő állapotba lépést követően akár hússzor kevesebb energiát használnak majd, mint korábban.

Mint az a frissítési jegyzékben olvasható, a frissítés jelentősen csökkenti a konzol energiafogyasztását kikapcsolt állapotban úgy, hogy a felhasználó mindebből tulajdonképpen semmit sem vesz észre, a konzol teljesítménye, illetve maga a játékélmény ugyanis változatlan marad – sőt mi több, a konzol továbbra is képes lesz a háttérben letölteni a frissítéseket a rendszerhez, játékokhoz és alkalmazásokhoz.

Zöldebb jövő 2030-ra

A frissítés része az Xbox azon törekvésének, hogy a Microsoft 2030-ra elérje a karbonsemleges, vízpozitív és hulladékmentes szintet. Mint arról korábban az Index is beszámolt, hasonló ötlettel korábban már az Apple is előállt, a cupertinói vállalat szintén azt ígéri, hogy 2030-ra teljesen karbonsemleges lesz a működésük, illetve azt is garantálják, hogy az összes Apple terméket megújuló energiával fogjuk majd addigra tölteni – bár azt nem árulták még el, ezt hogyan szeretnék kivitelezni.

Mindenesetre a Microsoft is biztató úton halad a zöldebb jövő felé, annak érdekében például, hogy csökkentsék környezeti lábnyomukat, újragondolták az Xbox termékek tervezési, építési, terjesztési és felhasználási folyamatait, illetve igyekeznek a játékosok kezébe olyan lehetőségeket adni, amelyekkel csökkenthető a videójátékok környezetre gyakorolt hatása.

Mint írtuk, a frissítés jelenleg csak az Xbox Insider-tagsággal rendelkező bétatesztelők számára érhető el, hamarosan azonban minden Xbox Series X|S és One gépre megérkezik. Az új verzióra való átállást követően az energiakímélő funkció automatikusan az alapértelmezett beállítás lesz, addig is a Beállítások > Általános > Energiagazdálkodási lehetőségek menüponton belül manuálisan is átállíthatja konzolját, az ugyanis már most is rendelkezik egy csökkentett energiafogyasztású pihenő móddal – csupán nem a most bejelentett, újratervezett kiadással.