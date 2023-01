Rengeteg pénzt költöttek rá, mégis megbukott ez az új sci-fi játék

Sokan reménykedtek benne, hogy a The Callisto Protocol új színt vihet a túlélő-horrorjátékok műfajába, ám a Dead Space alkotójának, Glen Schofieldnek az újdonsága végül masszív csalódás lett. A videójáték borzalmas kritikákat kapott, cikkünk írásának pillanatában a PlayStation 5-ös változata mindössze 69 százalékon áll a Metacritic oldalán, újságírói vélemények alapján. A Striking Distance Studios csapata a hétköznapi gamerektől sem tette zsebre, amit kapott, a Steam adatlapján a The Callisto Protocol 20 ezer hozzászólást követően mindössze vegyes összértékelésen áll. Az emberek nem rejtik véka alá a frusztrációjukat, az ismétlődő és egysíkú ellenségtípusok mellett a sci-fi kapja a savat a béna közelharci rendszere, a bugjai, és a magas ára miatt többek közt.

Fotó: PlayStation / YouTube

Az MK-Odyssey számolt be róla, hogy a The Callisto Protocol készítésére a csapat irdatlan mennyiségű pénzt kapott a dél-koreai Krafton-kiadótól, akik 160 millió dollárt utaltak át összesen a készítőknek három év leforgása alatt, melyben a marketingköltségek még benne sincsenek. A játék egyelőre nem hozott még profitot, melyből a vártnál sokkal kevesebbet értékesítettek eddig a 2022 december 2-ai megjelenése óta. A Kraftonnál azt várták, hogy még idén az 5 millió eladott példányszám simán meglesz neki, de a Nintendo Switch kivételével az összes konzolra és PC-re kiadott videójátéktól most már csak 2 milliós eredményt várnak el.

Nincsenek könnyű helyzetben a kiadónál, összehasonlításképp a remek kritikákat kapó Resident Evil Village című horrorjátékból, mely egy bejáratott videójátékos franchise legújabb felvonása, hatmillió példány ment el az első hat hónapjában.

Elképzelhető tehát, hogy a jelenlegi eladási cél is mindössze vágyálom marad ennél a vadonatúj IP-nál (Intellectual Property). Az viszont már most borítékolható, hogy második részt nemigen kaphat ilyen eredmények után a The Callisto Protocol.

Glen Schofieldnek és csapatának nem fogja a dél-koreai kiadó megköszönni ezt az egész fiaskót, tekintve, hogy a Krafton részvényei részben a The Callisto Protocol buktájának köszönhetően nem keveset, 8,41 százalékot estek, és a Samsung Securities elemzője szerint amíg az egyjátékos sci-fit ráncba nem szedik, és a renoméjukon nem javítanak, újabb értékcsökkenésre számíthat a cég.

Azzal, hogy a The Callisto Protocolra 160 millió dollárnál is többet költött a Krafton, olyan sikercímeknél került többe a megbukott sci-fi-horror, mint a GTA V, melyet 137,5 millióból raktak össze, de a Destiny is csak 140-be került hozzá képest, ha az inflációt nem számoljuk. A neves fejlesztő, a sok pénz, és a nagy hype közel sem garancia a sikerre, nemcsak a The Callisto Protocol, hanem a Cyberpunk 2077 példája is ezt mutatja, amelyet a DualShockers szerint 316 millió dollárból csináltak, mégis kezdetben hatalmas bukta volt. A CD Projektnek annak a játéknak a megítélését sikerült visszahoznia mínuszból, és bizony Schofieldéknek is sok erőfeszítésre lesz szükségük, ha a The Callisto Protocollal valami hasonlót szeretnének összehozni.