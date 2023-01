Ingyenesen kipróbálhatóvá vált az első The Last of Us-játék

A Naughty Dog zombis világvégejátéka, a The Last of Us eredetileg 2013-ban jött ki, még PlayStation 3-ra, és amellett, hogy rögtön nagy sikert aratott a kasszáknál – 1,3 milliós példányszámban kelt el egy héten belül, a kritikusok és a gamerek is egy emberként borultak le előtte. Nem csoda, hogy a PS3 egyik legnagyobb, meghatározó címeként emlegetik a The Last of Ust, amelynek jól kidolgozott, Neil Druckmann által megálmodott, komplex történetéhez csak olyan franchise-ok voltak képesek felnőni, mint a God of War, vagy éppen a Marvel's Spider-Man. Szóval a legjobbak legjobbjai.

Fotó: PlayStation / Youtube

Nagy szerencse, hogy a későbbiek folyamán a The Last of Ust kétszer is felújították, így esélyt adva a fiatalabb játékosoknak, hogy megismerkedjenek Joel és Ellie kalandjaival, és az Egyesült Államokon keresztül tett veszélyes kirándulásuk sztorijával. Először 2014-ben jelent meg PlayStation 4-re a némiképp ráncfelvarrott The Last of Us Remastered, mely magában foglalta a Left Behind című, élményszámba menő DLC-csomagot is. Később pedig tavaly szeptemberben, PlayStation 5-re adtak ki The Last of Us Part I címmel egy remake-et, mely amellett, hogy modernizálta és kissé átszabta a játékmenetet, a harc- és lootrendszert, olyan gyönyörű csomagolásba pakolta a klasszikust, hogy alig lehetett rájönni, hogy ez egy közel 10 éves játék átdolgozása.

A The Last of Us Part I-et azért érte a legtöbb kritika, mert sokan megkérdőjelezték, hogy van-e létjogosultsága egy ennyire drága remake-nek, amely azoknak, akik a PS3-as és PS4-es verziót játszották, nem ad annyi újítást, hogy pénzügyileg meg tudjuk magunknak indokolni, hogy közel 30 ezer forintot vertünk el rá.

Most, hogy az HBO-n elindult a The Last of Us-tévésorozat első évada, két Trónok harca-veterán, Pedro Pascal és Bella Ramsey főszereplésével, és Joel, valamint Ellie párosa most még nagyobb tömegekhez jut el, a Sony ügyes húzással élt. A PlayStation Plus legmagasabb, Premium-előfizetéssel rendelkező felhasználóinak

kétórás próbaverziót biztosítanak a The Last of Us Part I-ből. Így ezek a PS Plus-tagok a nagy nyitányt és a pilot epizódban látottak java részét kontrollerrel a kezükben is átélhetik.

A PC-seknek sem kell már sokat várniuk, hogy a 2020-ban második résszel is bővült The Last of Us Part I-et végigjátszhassák, hiszen személyi számítógépre idén márciusban jön majd ki a játék.