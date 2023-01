Még ki sem jött, de máris mindenkit kiborított ez az új videójáték

A Batman főszereplésével készített Arkham-játéksorozat a maga műfaján belül a mai napig etalonnak számít, hiszen az eddig négy részből álló franchise a nyílt világú felfedezést, az izgalmas közelharcot és a remekül megírt, csavaros történetet úgy vegyítette össze a Rocksteady Studios és a WB Games Montréal fejlesztőcsapatainak tolmácsolásában, hogy azt a mai napig nem sikerült senki másnak reprodukálnia. A Marvel's Spider-Man közel járt azért hozzá, de végső soron az Insomniac Games se tagadhatta le, hogy a Batman: Arkham bizony jócskán befolyásolta őket.

Az Arkham-franchise nagy utat tett meg 2009 óta, amikor az Arkham Asylum megjelent. Első ízben a szupergonoszokat fogva tartó elmegyógyintézetben kellett rendet tennünk a Denevérember gúnyájába bújva, majd a folytatás, a 2011-es Arkham City már konkrétan megnyitotta előttünk Gotham városát, hogy aztán a 2013-as Arkham Originsban a kezdő szuperhőssel is megismerkedjünk. Végül a vitatott minőségben megjelent, de szépen kijavított Batman: Arkham Knight zárta a sztorit, amelynek a folytatását azóta is milliók várták epekedve.

Fotó: DC / Youtube

2023 május 26-án ezt meg is kapjuk, hiszen jön a Suicide Squad: Kill the Justice League, melyben a franchise történetében először nem Batman lesz a főszereplő, hanem a Harley Quinnből, Deadshotból, Captain Boomerangból, és King Sharkból álló szedett-vedett csapatot irányítva tehetünk rendet. A csavar az egészben? Az, hogy az Igazság Ligája lesz a főellenfelünk, akiknek az elméje felett Brainiac vette át az irányítást, és Amanda Waller parancsára kell megálljt parancsolnunk olyan legendáknak, mint Superman, Batman, Wonder Woman, és Flash.

Bár ki se jött, a Suicide Squad-játék máris sokakat kiakasztott, hiszen napvilágot látott egy fotó róla, amelyen az látható, hogy a főleg single player, de kooperatív módban is játszható újdonságba battle pass-rendszer lesz beépítve. Annak ellenére, hogy a készítők szerint csupán kozmetikai extrákról van szó, a húzás a gamerek szerint szemen köpi az Arkham-franchise-t, amelytől korábban az volt a megszokott, hogy játékbeli tevékenységekkel ki lehetett váltani az új kosztümöket, és egyéb extrákat, nem kellett értük fizetni.

Suicide Squad will have a battle pass being single player?



Wtf pic.twitter.com/ZUtjGY0ylp — Valky (@valky_W) January 18, 2023

Egy Overwatch 2-ben is lehúzásnak érzik az emberek a megoldást, nem, hogy egy Suicide Squadhoz hasonló címben. Olyannyira, hogy vannak, akik azt követelik, hogy a Blizzard inkább rakja vissza a sci-fi játékába a loot boxokat, és hanyagolják a Fortnite-ból kölcsönzött elemet.

Nem kérdés, hogy a kiszivárgott információ csorbát ejthet az amúgy közönségkedvenc és nagyra becsült Rocksteady megítélésén, izgalmas lesz, hogy miképp reagálnak rá, és kiszedik-e esetleg a Suicide Squad végső változatából a battle passt.

A Suicide Squaddal kapcsolatban egyébiránt nem ez az első botrány, az antihősökből álló csapatról szóló eredeti mozifilm, a 2016-os, David Ayer által rendezett verzió kritikailag csúnyán a földbe állt, és annak ellenére, hogy a pénztáraknál sikeres lett, és Oscart is kapott, egészen 2021-ig nem kapott folytatást. A rebootnak is beillő új, James Gunn által rendezett film viszont már elnyerte a kritikusabb szemek tetszését, sőt... szépen lassan franchise-zá alakult, hiszen a Peacemaker című HBO Max-sorozattal mellékágat kapott. Most pedig Harley Quinnék játékos formában bizonyíthatnak.

A Suicide Squad PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re jelenik meg idén tavasszal, tűkön ülve várjuk.